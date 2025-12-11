日本Bossa Nova女王小野麗莎深圳演唱會取消　稱因不可抗力原因

昨日（12月10日）近15時，深圳保利劇院發佈最新通知，「光影記憶-小野麗莎世界電影演唱會」深圳站演出取消，而該藝人另外兩場分別在廣州、杭州舉辦的演唱會則決定延期。



（微博＠歌手小野麗莎）

小野麗莎（（Lisa Ono）1962年7月29日出生於巴西，日本女歌手。據公開信息顯示，2023年至2025年，小野麗莎在中國多個城市舉辦過演唱會，其中2023年及2024年均在廣州、深圳等地開過演唱會。

她於1989年出道，音樂融合森巴、爵士樂、詩歌、結他等，她在日本拓展Bossa Nova新派爵士樂的領域。小野麗莎音樂也不僅限於爵士領域，她成為少數征服流行音樂巿場的爵士歌手，被外界譽為日本Bossa Nova女王。

據通知，因不可抗力原因，經與相關團體協商一致，現決定：原定於2025年12月24日在深圳保利劇院上演的「光影記憶-小野麗莎世界電影演唱會」演出取消，已購買該場演出票的觀眾，將統一進行退票處理。

此前，據深圳新聞網報道，小野麗莎已有兩場中國巡演決定延期。據貓眼平台售票頁面顯示，原定於2025年12月21日於廣州舉辦的演唱會已經決定延期舉辦。就在廣州站取的第二天，「光影記憶-2025小野麗莎世界電影演唱會」中國巡演杭州站主辦方也發佈公告，決定延期。

據悉，由於中日關係日益緊張，有多位日本歌手原定在中國大陸及澳門舉辦的演唱會被臨時取消或中斷。此外，包括動漫活動、電影上映、商業展覽等其他日本文化相關活動近期均受到影響決定暫停或取消。

日本歌手大槻真希2025年11月28日演唱活動到一半，也被當場中止，她錯愕表情全被歌迷拍下。（影片截圖）

12月初，外交部發言人林劍曾主持例行記者會，就一系列日本歌手在華演唱會取消事件表示：「對於這些社會性商業性活動的具體操作情況和原因，建議你向中方的主辦方了解。」