中川翔子上海活動「不可抗力因素」突取消！發文：快受不了X

日本「宅男女神」中川翔子在2023年4月宣佈結婚，並於2025年9月誕下雙胞胎。她原訂於今年3月到上海出席活動，不料主辦單位近日卻臨時喊停，以不可抗力因素為由取消行程，引發粉絲討論。



中川翔子3月上海活動突喊停 凌晨發文引關注

中川翔子本計畫在3月18日赴上海出席「LUXE ASIA 2026」活動，其團隊卻突然在19日於社交平台X上發文宣佈，該活動因「不可抗力因素」取消，並向期待本次活動的粉絲們致歉。不僅如此，中川翔子隔日凌晨也突然發文表示：「快受不了X（社群平台）了。」讓粉絲們相當擔心。

日本藝人中川翔子3月的上海活動因「不可抗力」因素取消。（X@shoko_nkgw）

雖然官方並未證實背後原因與中日緊張局勢有所關聯，但恰巧適逢中日關係緊張臨時喊停，也不免讓外界聯想到了政治因素。

中日關係陷僵局 日藝人活動接連受影響

事實上，中川翔子並非近期首位以不可抗力因素為由，取消赴內地活動的日本藝人，自日本首相高市早苗提出「台灣有事」言論後，讓中日關係陷入僵局，許多日本藝人在內地的演藝活動紛紛取消，其中更包括了日本天后濱崎步的上海及澳門的演唱會，同樣也因為「多方面因素」遭取消，讓不少粉絲感到惋惜。

