蔡依林9億台幣製作費《PLEASURE》演唱會「來到深圳變平替」惹議

蔡依林的《PLEASURE》巡演，絕對是今年最受關注的演唱會之一了。



尤其是台北大巨蛋那場，斥資2億（人民幣，下同）製作費，30米機械巨蟒、繞場金色公牛、重達4噸的貪婪豬頭……配合「七宗罪」主題，整個舞台像一場暗黑奇幻展，視覺衝擊力直接拉滿！

蔡依林《PLEASURE》世界巡演台北大巨蛋演唱會現場照片（Instagram@1amchieh_hu）

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結果深圳場一開，舞美道具被「平替」，讓不少粉絲大喊失望。

原本踩巨蟒唱《美杜莎》的經典畫面，沒了，取而代之的，是一艘叫「愉悦之舟」的海盜船。不僅如此，公牛、金豬、禁忌之果等充滿戲劇張力的道具，這次都沒有出現在舞台上。

就連伴舞面具等小細節也簡化了不少！僅保留了那座高達七層樓的「八臂愉悦女神」、粉色天馬繞場、真相天書等部分裝置。兩版舞美，完全是兩種路子，被網友調侃：想過刪的狠，沒想到割的這麼狠！

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為什麼改動這麼大？據說是演出前，有大量檢舉信指向部分道具「怪誕」，最後只能臨時調整方案。

但有一說一，雖然道具「縮水」了，視覺上少了點「震撼」，但蔡依林本人的表現，真沒什麼可吐槽的。全程全開麥唱跳近3小時，舞蹈力度一點沒減。有網友說：

道具是少了，但姐的體力一點沒少。

不過，話說回來，藝術表達和現實尺度之間，有時候真的挺難拿捏的。

那麼，你們怎麼看？更喜歡哪個版本？

蔡依林《PLEASURE》世界巡演12月30日台北大巨蛋演唱會現場照片（微博@蔡依林工作室）

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