藝考圈房思琪案一審　教師杜英哲被控強姦罪　受害20多人最小17歲

早前，內地知名藝考機構「影路站台」男教師杜英哲被指控存在強姦和強制猥褻，北電學生、網紅施子怡及其他20多名被騷擾、侵犯私隱的受害者聯合發聲，在網上引起熱議，該案因此也被稱為「藝考圈房思琪案」。



2022年9月22日，杜英哲被依法刑事拘留。4月23日，該案一審開庭，法院宣布擇期宣判，檢方以強姦罪和強制猥褻罪起訴杜英哲，量刑建議判處其無期徒刑，24日下午4時許，法院宣布擇期宣判。



庭審上，被告人杜英哲拒絕認罪認罰，更說出「我們那裏的風氣就是，男老師和女學生就是（會）在一起」、「女性覺得性侵是一種資本」等言論。



杜英哲。（網絡圖片）

涉嫌20多起犯罪行為 受害者達20人以上

《瀟湘晨報》此前報道，2022年9月，一篇名為《21個藝考圈房思琪的血淚控訴，關於影路杜英哲》的文章引爆輿論，文中20多名女生自述親身經歷，舉報北京藝考培訓機構「影路站台」創始人杜英哲長期對女生實施猥褻及強姦。她們自述杜英哲曾以面試備考為由，要求其當眾換衣服；在不反鎖的浴室洗澡，並中途闖入；甚至做出觸摸胸部、強吻、扒衣服等行為。

內地知名藝考機構「影路站台」男教師杜英哲被指控存在強姦和強製猥褻。（微博）

據原起訴書內容顯示，經依法審查查明：2006年至2019年間，杜英哲在從事藝術考試培訓期間強行與多名女性發生性關係，並對多名女性實施強制猥褻行為。其中強姦罪7起，強制猥褻罪5起。

稱要對學生進行「一對一」指導 妻子也是幫兇

據受害女生指出，杜英哲的犯案手法一致，他會在藝考前夕，以「調整著裝」為由，把學生單獨叫到房間中，換衣服進行「一對一」指導，其間存在猥褻行為。 由於他的妻子陳星往往在場，女孩們覺得有陳星在場，杜英哲不會做出侵犯行徑，才會赴約，然而事發時，她們朝陳星求救，卻毫無回音 。

其中一名受害者星美（化名）稱，她於2005年受當時還是杜英哲女友的陳星邀請，來到他們的出租屋，被杜英哲強行發生性關係，陳星也在場，這讓她困於抑鬱多年。她表示，陳星是該案的核心證人之一，其本人目前未被追訴。

影路朝陽校區「一對一教室」。（網絡圖片）

知情人士表示，該案最終起訴書有所更改，杜英哲涉嫌實施8起強姦行為和19起強制猥褻罪，其中5起強姦行為因當事人反抗未遂，涉及受害人達20多人。

杜英哲與學生施子怡的聊天記錄。（微博）

杜英哲曾以「影視藝考第一人」聞名，他所創辦的影路站台是業內知名的老牌藝考培訓機構。2022年9月22日，北京市公安局海澱分局通報，經調查取證，警方已將犯罪嫌疑人杜英哲依法刑事拘留。

檢方建議判處無期徒刑 杜英哲拒絕認罪

《極目新聞》報道，4月23日上午，藝考機構影路站台校長杜英哲涉嫌強姦和強制猥褻一案，在北京市第一中級人民法院開庭審理。24日下午，法院宣布擇期宣判。

2022年9月22日，杜英哲被依法刑事拘留。（微博）

據悉，檢方以強姦罪和強制猥褻罪起訴杜英哲，量刑建議判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身。庭審上，被告人杜英哲拒絕認罪認罰，當庭說出：「我們那裏的風氣就是，男老師和女學生就是（會）在一起。還有一些報案人是想紅。女性覺得性侵是一種資本，不會覺得羞恥。」