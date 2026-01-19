央視揭有菜農用被禁含毒農藥　整條村瀰漫藥味　村民：我都不敢吃

2025年11月，湖北省天門市某村被群眾舉報，有商戶及企業涉嫌違規使用並銷售國家明令禁止的含毒農藥克百威種植蔬菜。當地有村民直言：「我們自己根本不敢吃這裏種出來的菜。」



現場藥味刺鼻 村民直言「唔敢食當地產蔬菜」

據央視《財經調查》欄目報道，2025年11月底，有消費者舉報湖北省天門市嶽口鎮，有人在蔬菜上使用含毒農藥「克百威」（又稱呋喃丹）。

隨後央視記者在事發地的菜田中發現了十多個已被拆封的「克百·敵百蟲」農藥袋，袋上明確標注含有1%的克百威。

在村裏菜地裏有多個農藥「克百·敵百蟲」包裝袋，上面標明「克百威含量1%」，為「限制使用」。（財經調查）

公開資料顯示，克百威是一種廣譜性殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑，屬於含毒農藥，被禁止用於蔬菜、果樹、茶葉和中草藥材。此外，相關公告顯示，自2024年6月1日起，含克百威製劑產品已禁止生產。

自2024年6月1日起，農業部撤銷含克百威製劑產品的登記，禁止生產。（財經調查）

據了解，事發村中瀰漫一股刺鼻的農藥味，一位當地村民稱，因為了解這片田地蔬菜種植的過程，我們自己根本不敢吃這裏種出來的菜。此外，該片菜地的負責人羅總承認使用了這種違禁農藥，並透露其「有渠道」能搞到其他被禁的含毒農藥。

有村民稱根本不敢吃當地種出來的菜。（財經調查）

「換日期」、「賣熟客」 個別地區多渠道隱蔽銷售克百威

在監管禁令之下，違禁農藥的地下交易與濫用鏈依然存在，形成嚴峻的食品安全漏洞。

報道指，在黑龍江的一場植保交易會上，有參展商私下兜售克百威。此外在武漢、昆明、鄭州等地的農資店，克百威銷售手法更為隱蔽：有的將新產農藥的生產日期偽造成禁令生效前的2024年；有的直言「只賣給熟人」；有的在展示後迅速用袋子遮蓋產品。

更有商家將另外一款禁藥「甲拌磷」更換包裝，整箱發貨以逃避監管。在雲南紅薯產區，有種植戶坦言，使用禁藥甲拌磷是為了控制成本、提高產量。而一些農資商家則「指導」客戶，將標明用於竹蔗的農藥「毒死蜱」，用於紅薯等禁用作物。