日11歲男童失蹤疑尋獲遺體　網民曝繼父專業分屍　質疑案情不單純

日本京都府南丹市一名11歲小學六年級男童安達結希，原定於春假與家人赴台灣旅遊，卻在參加畢業典禮途中離奇失蹤。京都府警4月13日於距離學校約6公里的山區發現一具男童遺體，服裝與安達失蹤當天高度吻合，目前正進行司法解剖確認身分及死因。



安達於3月23日上午8時左右失蹤。當天是學校畢業典禮，他由父親開車載往距離校舍僅200米處下車，隨後獨自步行前往學校。然而直到典禮接近中午結束，安達仍未現身。校方調閱監視器後發現，安達根本未曾進入校園，家人隨即報警。警方隨後動員超過1000名警力展開大規模搜山。

安達結希失蹤三週，京都府警方4月13日於距離學校約6公里的山區發現一具男童遺體。(新聞截圖)

屍體所著服裝與當天失蹤的安達高度吻合：

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在失蹤期間，警方陸續發現關鍵證物。3月29日先在學校西北方3公里的山區尋獲安達的黃色書包，4月12日又發現一只與他當天穿著特徵相符的黑色NIKE運動鞋。值得注意的是，警消在24日、25日及28日曾三度在書包發現地點搜索，當時並未發現任何物品，卻在隔天突然出現，引發網友懷疑是人為事後棄置。

鄰居透露，安達平時與家人感情緊密，是家裡的長孫，非常受60多歲祖母疼愛，祖母幾乎每天都會親自接送他到家附近的校車搭乘處。安達的母親在去年底與一名男子再婚，這一家三口原本計畫趁著春假期間前往台灣旅遊，甚至已經安排好行程，沒想到在出發前夕卻發生憾事。

隨著案情發展，日本論壇出現許多質疑聲音。安達的繼父現年僅24歲，與32歲的母親結婚，兩人年齡差距8歲，而與安達更僅差13歲。更令網友懷疑「案情不單純」的關鍵在於繼父的職業背景。有鄉民爆料，該名繼父曾在當地的「野生鳥獸捕獲個體減容化設施」工作，該設施專門處理野豬與鹿的屍體，利用特殊細菌進行分解，能在短短一天內讓肉與內臟化掉，甚至骨頭和角也會在數天內消失。

網友紛紛揣測，科學搜查研究所在遺體發現後立刻進駐現場，是否與這名繼父處理動物屍體的專業背景有關。目前京都府警正針對所有疑點進行深入調查。

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