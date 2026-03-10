河南父私吞兒8萬利市辦二婚　10歲童怒提告　法院：必須全數歸還

農曆新年長輩會包壓歲錢（利市）給小孩，不過這筆錢家長能否使用，是每年必爭議題。近日在河南省一名10歲男童小輝（化名），發現親生父親竟私自領走他帳戶內累積多年的紅包錢，共計8萬多人民幣（約9.4萬港元）存款，用來支付再婚婚禮費用。對此小輝將父親告上法庭，經法院判決，父親必須連本帶利全數歸還。



河南省一名10歲男童發現親生父親竟私自領走他帳戶內累積多年的紅包錢。（Unsplash）

【延伸閱讀】湖南15歲女為買iPhone偷家長13萬飾品賤賣 母看二手店回收價氣炸（點擊放大瀏覽）

+ 13

紅包錢一夜遭父領光！10歲兒氣到開告

據內媒報導，小輝的帳戶由父親開設，多年來存放著親友給的紅包與零用錢，累積金額過8萬多人民幣。原本小輝與父親同住，但在父親決定再婚後，小輝改與母親同居。沒想到，小輝的生母意外發現，前夫竟已將兒子帳戶內的錢領光，且全部砸在自己的二婚婚禮上。

小輝得知存款被父親動用後，曾多次追討，卻遭父以「這些錢大多是親友給的禮金」、「等你成年再還你」等理由搪塞。這讓年僅10歲的他最終決定訴諸法律。

父母可挪用小孩存款？「這類錢」用了恐觸法

庭審中，父親辯稱自己身為法定監護人，有權管理兒子的財產，認為是前妻在背後挑撥。然而，法院最終宣判，父親必須歸還小輝全部存款及利息，總計8萬2750元人民幣（約9.4萬港元）。

若子女收穫「贈與」方式的財產，所有權就屬於子女本人。該案例中，父親身為監護人，責任應是「保護」、「管理」而非「侵占」孩子資產，除非是為了孩子利益，例如教育、醫療等必要理由，否則一律不得私自挪用。

【延伸閱讀】寒假作業沒做完怕被罵 甘肅姊弟雨夜出走 躲山中14小時凍到失溫（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閲讀：

「年齡增長影響生育」 大陸人大代表喊話：應放寬18歲可結婚！

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】