朋友驚喜變「爆炸式」慶生　吹蠟燭火花濺氫氣球　壽星女險遭火吻

瑞士一家酒吧跨年夜發生大火，起火原因疑似是慶生（煙花）蠟燭點燃木製天花板。沒想到近日烏茲別克也發生慶生意外，蠟燭點燃灌滿氫氣的派對氣球，當場爆炸形成火球，壽星和朋友慘遭火吻。



氫氣球遇火大爆炸

《每日郵報》（Daily Mail）報道，烏茲別克布哈拉（Bukhara）日前發生慶生意外，監視器畫面顯示，壽星諾札（Nozza Usmanova）當時正在商店門口等待朋友送來的生日驚喜。一名好友一手拿着數顆充滿氫氣的派對氣球，另一手則拿著插滿蠟燭的蛋糕。

當諾札開心吹完蠟燭後，火花濺起點燃派對氣球，迅速爆炸化為一顆巨大火球，導致諾札和好友慘遭火吻。幸運的是，火焰只持續了一瞬間，賓客們及時逃離現場，諾札和好友也僅受輕傷。

回憶這場差點變成忌日的生日派對，諾札表示：

一切發生得太快了，我不確定自己是怎麼逃出來的……幸好沒有人受傷，也沒有造成任何損失，真是鬆了一口氣！

報道指出，氫氣是一種在室溫下極易燃燒的無色、無味氣體，難以察覺且可能突然引燃。

由於氫氣能讓氣球漂浮，常被用於派對裝飾、派對氣球，但只要接觸火花、火焰或蠟燭就可能引發火災。許多國家已經禁止在氣球中使用氫氣，其中英國更是早在1914年就禁止氫氣用於氣球。

