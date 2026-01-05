山頂大媽摘走野生植物：女生制止遭反駁「冇問題」　法例這樣列明

在香港擅自採摘野生植物屬違法行為！有港女生於網上發文公審3名大媽，事緣她日前於山頂盧吉道散步，目擊3名大媽攀爬欄杆採摘山邊野生植物，她當場出聲制止，大媽卻用略帶鄉音的廣東話回應反駁「冇問題」，女生只好拍下照片及影片公審。



有港女生於網上發文公審3名大媽，她日前於山頂盧吉道散步，目擊3名大媽攀爬欄杆採摘山邊野生植物。（Threads@luciana.lyt）

該女生於Threads發文表示，她日前於山頂盧吉道散步，見到有3名大媽在「上山下鄉」，攀爬欄杆採摘山邊植物，「包到一札札應該拎去牟利」，批評「原來佢哋連香港大自然已經枯萎的生物都不能放過」。

山頂大媽攀欄杆摘植物 女生制止遭反嗆

有網民留言問「點解無人干涉嘅？」，女生回覆「我都想知，當面遏止佢哋之後仲反駁話自己『矛瘟涕（冇問題）』」，又指出「其他人都當睇唔到直行直過，真係睇唔過眼」。女生於拍攝影片期間亦有說，「你呢話佢呢，佢鬧返你轉頭」。

有網民猜測大媽們是否在採摘野生靈芝，她日前去山頂行山時見到，「一星期後再去睇已經消失左，嗰度都有個牌寫住叫啲人唔好摘野生植物」。（Threads@crazycatslave）

網民：要加強巡邏和政府宣傳

有網民猜測大媽們是否在採摘野生靈芝，她日前去山頂行山時見到，「一星期後再去睇已經消失左，嗰度都有個牌寫住叫啲人唔好摘野生植物」。有網民則猜測，「呢個係山薑屬植物吧，我諗佢哋當係草藥嘅一種所以採擷，利申從事植物工作」。

有網民表示，「各區都見過，香港啲阿婆都成日摘依啲街邊植物」、「挖掘泥土用膠袋裝走我都見過」、「當咗自己上山採藥，奇葩！之前見菇就摘返去食，結果中毒」、「呢啲植物又噴蚊（被噴灑滅蚊劑）又放老鼠藥」、「喺佢面前報警佢就驚㗎喇」、「要教育大媽，唯有加強巡邏和政府宣傳！」。

有網民表示，「各區都見過，香港啲阿婆都成日摘呢啲街邊植物」、「挖掘泥土用膠袋裝走我都見過」。（Threads@luciana.lyt）

香港法例：私自採摘野生植物可判監3個月

根據香港法例第208A章《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可，在郊野公園或特別地區內切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，不論該植物是活的或是死的，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款100元。

（Threads@luciana.lyt）