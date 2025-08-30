一碰就死的「冥界之花」？　國家珍稀植物水晶蘭之謎

近日，雲南哀牢山上出現了一種神秘罕見的植物，長得像晶瑩剔透的蘑菇，無需光照，從不進行光合作用，據説用手去觸碰的話，甚至會瞬間變黑枯死......

它的名字叫水晶蘭，又名「冥界之花」，屬國家近危級珍稀植物，每年僅開花數月，生長於黑暗環境。這種神秘的花朵，是否果真如傳聞中那樣神奇？



水晶蘭是花還是菌？為何叫「冥界之花」？

在我們一般的常理中，植物生長必須依靠太陽進行光合作用，然而，水晶蘭卻反其道而生，無需光照，亦不用光合作用，那它靠甚麽維生？

雖然水晶蘭中的「蘭」字，會讓人覺得這種植物是一種蘭花，但其實水晶蘭屬於無葉草本異養植物，它沒有葉綠素，因此無需進行光合作用，其生長環境與蘑菇很相似。

水晶蘭現已被列入《中國生物多樣性紅色名錄—高等植物卷》，屬國家近危級珍稀植物。（怪奇植物研究所@小紅書/當代中國授權）

水晶蘭生長於海拔800-3,200米的森林裏，它對環境要求極為苛刻，唯有生態極佳之地才能見其蹤影。（怪奇植物研究所@小紅書/當代中國授權）

水晶蘭一般生長在森林的地表處、海拔介於800米至3,200米之間的地帶，每年只會生存於地表40多天，喜陰涼潮濕，根系非常小，而且沒有能夠吸收養分的根毛，為了生存，它需要依靠真菌菌絲（如子囊菌、擔子菌類）來提供營養。

在生長過程中，真菌負責吸收水分，間接將養分提供給水晶蘭，而水晶蘭則提供有機酸等營養物質給真菌，形成一種共生關係。

水晶蘭通體潔白，高10-15厘米，呈現出半透明的質感，宛如由冰雪雕琢而成。（視覺中國/當代中國授權）

由於獨特的生長特性，水晶蘭演化出極具辨識度的外觀，通體呈白色或半透明狀，從遠處看好像一簇潔白的珊瑚；近看時，它的莖筆直，上面掛着一朵低垂的花，又像一個潔白的鈴鐺，在幽暗的環境中，仿佛會發出淡淡的、朦朧的微光，神秘優雅。

除了擁有夢幻的形態，水晶蘭的生命也極其脆弱，一旦受外力觸碰，就會迅速氧化變黑，更會破壞其與共生真菌之間的聯繫，導致植株死亡。

正是這種幽暗而生、觸之即逝的特性，故而擁有了「冥界之花」、「死亡之花」等充滿神秘色彩的名字。

不止神秘 水晶蘭還能入藥？

然而，這份脆弱與神秘的背後，水晶蘭卻並非只是轉瞬即逝的幻影，它還是一味性平味淡、可醫治體虛久咳的民間良藥。

研究表明，其全草含有如β-谷甾醇、熊果酸及多種葡萄糖苷等能消炎抗菌的有效成分，證實了它的藥用價值。

水晶蘭不僅極具觀賞獨特性，更是一種珍稀的藥用資源。（視覺中國/當代中國授權）

水晶蘭除了生長於高海拔的森林深處外，對環境要求也極為苛刻，唯有生態極佳之地才能見其蹤影。近年，隨着中國多地生態環境持續改善，這一度難覓芳蹤的神秘植物，也開始多了起來。

例如在2022年，雲南省昌寧縣就發現了兩個水晶蘭生長群落，總數超過千株，在利東山保護區內更是成片分布超過百畝；同在當年，雲南開遠和同心鎮也陸續發現了它的蹤迹。

而就在上個月，有四川昆蟲學家在雲南哀牢山考察時，在原始森林區域內也發現7株水晶蘭。這些發現，反映出中國在生態與生物多樣性保育所做的長期努力，獲得了令人欣慰的迴響。

