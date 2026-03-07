深圳香蜜公園出現黃色「致命毒花」　兒童誤食2片嫩葉恐一命嗚呼

最近，深圳福田區香蜜公園被市民發現有劇毒植物「常綠鈎吻藤」，該植物毒性驚人，成人只需誤食5至10片嫩葉即可致命，兒童更只需2至3片。



3月4日，深圳市福田區城市管理和綜合執法局稱，該植物是駐園單位開展植被恢復時進苗攜帶的零星雜苗，由於周邊月季施肥量大和土壤肥沃，使其快速生長。截至3月3日晚，該植物已被全部清理完畢。



常綠鈎吻藤與月季交織爬滿整面花牆。(深圳大件事)

深圳福田區香蜜公園被發現有劇毒植物「常綠鈎吻藤」。(深圳大件事)

常綠鈎吻藤毒性極大，兒童誤食2至3片可致命 。(深圳大件事)

植物愛好者發現「常綠鈎吻藤」

《深圳大件事》報道，市民葉先生是植物愛好者，住在福田區香蜜公園附近，常去公園鍛煉。2月，他在公園發現一種小黃花，原以為是觀賞植物黃木香，但細看後發現不對勁，便用AI拍照識圖，發現竟然是毒性很大的常綠鈎吻藤，而這類植物已在此處種植好幾年。

常綠鈎吻藤與月季交織爬滿整面花牆，地面有不少黃色落花，可隨意撿拾，不少市民路過此處時會駐足拍照，但現場並未設置任何安全警示標誌。

毒性極大 兒童誤食2至3片可致命

公開數據顯示，常綠鈎吻藤屬於鈎吻科植物，全株帶有劇毒。其根、莖、枝、葉均含多種生物鹼，成人只需誤食5至10片嫩葉即可致命，兒童更只需2至3片。此外，皮膚接觸其汁液極易引發強烈過敏，吸入花粉也可能導致身體不適。

常綠鈎吻藤黃色落花在路面可隨意撿拾。(深圳大件事)

向志願者反映未見整改措施

葉先生曾向公園志願者反映過公園出現劇毒植物「常綠鈎吻藤」，志願者也幫他跟公園反映過，但從他2月發現再到3月初，也未見到任何整改措施。

他稱，「最近還在下雨，如果市民不小心接觸到它的汁液，後果不堪設想，難道園方不知道公園種了哪些植物嗎？平常不去檢查維護嗎？」他呼籲園方至少應設立警示牌，並及時清理落花落葉，長遠來看，應考慮移除此類劇毒植物，更換為安全品種。

深圳市福田區城市管理和綜合執法局稱，已將該有毒植物全部剷除。（深圳市福田區城市管理和綜合執法局）

官方連夜徹查清理 已全部剷除常綠鈎吻藤

3月3日，深圳市福田區城市管理和綜合執法局收到媒體意見，4日出來解釋，稱常綠鈎吻藤是駐園單位進行植被復育時，進苗意外帶入的「零星雜苗」。由於周邊月季施肥量大、土壤肥沃，才導致該毒株藉機快速生長。截至3月3日晚間，已將該有毒植物全部剷除。

同時，官方已嚴肅約談香蜜公園物管單位，並立即啟動全園苗木種植情況專項排查。當局承諾，未來將進一步加強園區精細化管理，嚴格管控駐園單位的苗木種植作業，杜絕類似危險事件再次發生。