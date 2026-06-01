貴州大學招聘要求｢配偶為本校博士｣　遭轟內定崗後叫停

近日貴州大學一則招聘管理人員的公告引發關注，應徵條件要求包括申請人的配偶為該校博士，且發表過核心期刊論文等。公告一出隨即引發外界抨擊，不少網民質疑校方設立｢蘿蔔崗｣（意指為內定人員設置的崗位）。5月31日，貴州大學發佈公告稱，該招聘條件設置不當，校方決定終止。



貴州大學。（貴州廣播電視台）

綜合《極目新聞》和《界面新聞》報道，5月27日貴州大學官網公告，計劃為學校招聘一名管理人員。公告列明要求應聘者配偶為該校在職在編優秀博士；主持2項及以上國家級項目；以第一作者身份發表CSSCI（核心期刊資料庫）論文10篇及以上等。

招聘崗位計畫表。（貴州大學官網）

不少網民注意到這則公告，認為能同時滿足上述條件的人士簡直屈指可數，這項招聘很明顯是「蘿蔔崗」，專為某些特定人士設置，非常不公平。

隨着爭議發酵，貴州大學人事處回應傳媒問詢時表示，該崗位不是「蘿蔔崗」。貴州大學紀委則表示，這項招聘為簡化招聘，可能屬於特殊情況。

貴州大學通報招聘取消。（貴州大學官網）

直到5月31日，貴州大學發通報指，該崗位設置的初衷本是為了吸引能長期紮根貴州、對學校發展作出突出貢獻的高層次人才，屬於簡化招聘程序。

通報還稱，本次招聘在實際操作中存在報考條件設置不當的問題，校方對此深表歉意，並決定終止該項招聘。