瑜伽館嫌學員上堂太頻繁　教練侃「天天來你不累嗎」取消預約權限

貴州貴陽的孫女士早前以1880元（人民幣，下同）辦理一張瑜伽季卡，3個月內可無限次上課，惟她連續20多天上課後，瑜伽教練竟稱「天天來，你不累嗎？」，更將她踢出聊天群並取消其預約上課的資格。

孫女士事後得悉，涉事瑜伽館自2024年起就多次遭到消費者投訴，均為退費糾紛。她認為，瑜伽館多次被投訴卻拒不整改，屬於惡意違規，她一定會維權到底，通過法律途徑起訴瑜伽館。面對這宗典型的預付式消費騙局，當地市監局已介入調查。



孫女士認為，瑜伽館教練覺得她們上課次數太多。（百姓關注）

《百姓關注》報道，孫女士和朋友都在一家名為「維迪亞」的瑜伽館購買季卡，當時瑜伽館稱可在3個月內不限上課次數。孫女士每天都準時上課，直到4月25日，瑜伽教練在下課後向她表示「天天來，你不累嗎？」，讓她既尷尬又氣憤。

孫女士認為，瑜伽館推出季卡前理應計算過成本，「我回到家就給她發信息，你覺得虧，那你就把剩餘的錢退給我。 她就把我踢出群，把我約課的權利關閉了」。與孫女士一同購買季卡的朋友，也因多問教練幾句話就被踢出聊天群，並取消了預約上課的權限。

孫女士和朋友在「維迪亞」瑜伽館購買季卡，當時瑜伽館稱可在3個月內不限上課次數。（百姓關注）

孫女士要求瑜伽館退錢，對方將她踢出聊天群並取消其預約上課的資格。（百姓關注）

孫女士稱，1880元的季卡按照90天計算，教練應當退回剩餘的課費1330元。惟經南明區市場監管局中南分局的工作人員調解，對方只願意每人各退300元。

瑜伽館負責人許教練表示，她確實和孫女士溝通過，但沒有說過不讓她們來。針對兩名學員被踢出群和取消約課權限一事，她沒有正面回應。

瑜伽館負責人許教練沒有回應將學員踢出聊天群和取消約課權限一事。（百姓關注）

4月29日，南明區市場監管局中南分局再次組織雙方調解。工作人員表示，職能部門並無強制商家退費的執法權限。

在調解過程中，孫女士發現，當初辦卡時，許教練僅通過微信發送一頁協議圖片，從未提供紙質合約，但在此次調解中，許教練提供一份兩頁紙的合約，當中有大量孫女士從沒聽過的內容，「算下來我們反倒要給她20%的水費，聞所未聞」。

由於商家提供的合約存在爭議，雙方退費訴求分歧極大，第二次調解失敗。而孫女士也查詢到，該瑜伽館從2024年起，就多次遭遇消費者投訴，所有投訴均為退費糾紛。

在調解中，許教練提供一份兩頁紙的合約，當中有大量孫女士從沒聽過的內容。（百姓關注）

涉事瑜伽館從2024年起，多次遭遇消費者投訴，所有投訴均為退費糾紛。（百姓關注）

孫女士認為，瑜伽館多次被投訴卻拒不整改，屬於惡意違規，對方利用信息差、違法成本低，投訴無人處罰、無人整改，將拒不退費當成盈利模式，本質是侵害消費者的合法權益。她表示自己會維權到底，通過法律途徑起訴瑜伽館。

針對孫女士反映的諸多問題，南明區市場監管局中南分局將對涉事瑜伽館展開進一步調查。