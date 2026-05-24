兩匹馬闖入貴州屋苑追逐孩童　5歲女童被繮繩繞頸拖行2000米慘死

5月12日傍晚，貴州貴陽市白雲區都溪林場屋苑發生了一宗令人痛心的事件：兩匹受驚的馬闖入屋苑，一名5歲女童被一匹馬的繮繩繞頸後又遭拖拽近2000米，不幸身亡。5月22日，記者了解到，當地警方已經以「過失致人死亡」對馬匹飼養人立案偵查。



嚴先生是去世女童小璇（化名）的父親，事發至今，他和全家人一直沉浸在痛苦中，無法接受女兒的離開。嚴先生向記者說，5月12日下午5時許，小璇從幼兒園回到家，和平時一樣，將書包放下就和小朋友到屋苑籃球場附近玩耍。當時嚴先生還在外上班，小璇的母親熊女士則在家裏看護10個月大的小女兒。

小璇生前照片。（深圳報業提供）

據悉，兩匹馬的飼養人就是這個屋苑的居民：

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在屋苑裏玩耍的小璇怎麼會突然死亡？當天，有屋苑居民通過家裏的窗戶目擊了事發經過。嚴先生說，據目擊居民向他描述，小璇和小朋友們在屋苑內玩耍時，一黑一白兩匹受驚的馬從外面闖入屋苑內。兩匹馬的突然出現嚇得正在玩耍的孩子們喊叫着向籃球場方向跑去，兩匹馬則跟在了孩子們身後。在跑動中，一匹馬的繮繩飛起來後纏住了小璇的頸部，並拖着她一直狂奔，直到屋苑外才停下來，此處距離小璇玩耍的地點已近2000米。「小區的居民當時跑出來追馬，馬跑得很快，跑出小區500米就看不見了。」

小璇下樓不到10分鐘，熊女士便聽到鄰居在樓下大聲呼喊「孩子出事了」。熊女士趕緊跑下樓，在屋苑外1000多米處找到了小璇。這個時候，小璇已經奄奄一息，渾身滿是泥，多處受傷，頸部、頭部、肩部損傷最為嚴重。「孩子襪子、衣服都掉了，也破了。」嚴先生說，家裏人趕緊將小璇送往貴州省人民醫院進行搶救，但小璇還是離開了這個世界。法醫鑑定結果顯示，小璇符合「勒頸致機械性窒息合併顱腦損傷死亡」。

兩匹馬的飼養人就是這個小區的居民。

嚴先生告訴記者，他們一家人是去年才租住在這個屋苑的，當時是覺得靠近林場，環境比較好。入住屋苑沒有多久，他們就聽說屋苑裏一名叫何某的男子飼養了兩匹馬。屋苑後方沒有圍牆，距離最近的居民樓30米左右就是一處山坡，平時，這兩匹馬就飼養在這裏，何某還搭建了一個簡易的馬舍。嚴先生聽周圍鄰居說，何某大約60歲，這兩匹馬被何某用於在林場周邊一處景區供遊客騎耍，從而進行收費。

鄰居還告訴嚴先生，何某養馬有兩三年的時間，最多的時候可能不止兩匹馬。

小區後方沒有圍牆，養馬的地方距離居民樓又很近，我聽說有居民曾反映過他（何某）養馬的問題，最後不了了之。

嚴先生很少在屋苑裏看到這兩匹馬，他們當天也搞不清楚兩匹馬怎麼會突然跑進屋苑裏。事後幾天，嚴先生才了解到，事發前何某將馬匹拴在了屋苑外面一處空地。因連日降雨導致土質鬆軟，固定馬匹的地釘穩固性下降，無人看管的馬匹可能受到驚擾後掙脱束縛，徑直跑進了屋苑，最終釀成悲劇。

事發後，當地警方迅速介入，何某被警方依法控制。5月12日，貴陽市公安局白雲分局向嚴先生出具的立案書顯示，何某因「過失致人死亡」被立案偵查。

警方出具的立案告知書。（深圳報業提供）

嚴先生稱，屬地街道辦、社區的工作人員曾上門對他們進行了慰問。但對於何某養馬的地方距離居民樓過近存在隱患、何某是否辦理了相關手續、居民反映為何遲遲未得到解決等問題，他們始終未得到明確答覆。

再過一個月就是小璇的生日了，過完生日，小璇本來會在今年9月份邁入小學的校門。一根馬繮繩奪走了小璇的生命，也讓嚴先生一家陷入了巨大的悲痛之中。嚴先生說，他們無法接受小璇的離世，一定要為孩子討個說法。

據了解，都溪林場屋苑的物業管理由都溪國有林場負責，5月22日，記者嘗試聯繫，無果。都溪國有林場主管單位貴陽市白雲區自然資源局回覆稱，目前該局已派出專人與小璇的家人進行對接，公安機關也正在刑事偵辦的過程當中，具體情況需等待公安機關偵辦結果，後續會以區委宣傳部的名義統一進行答覆。目前，關於此事的相關問題，不便進行回答。

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