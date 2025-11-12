母子追巴士距車站還有數百米　深圳司機一舉動感動無數人

「奔跑是對等待者的尊重，等待是對奔跑者的獎勵。」日前，一段深圳巴士司機進站前早早放慢速度，等一對跑步趕巴士的母子的影片在短片平台引發關注。



網友們暖心評論引起共鳴，稱讚這是一種「雙向奔赴」「為深圳的巴士司機點讚」。環環相扣的善意通過網絡廣泛傳播感動無數人。

深圳巴士司機包建紅（深圳新聞網）

深圳一巴士司機為一對趕車的母子放慢行駛速度，感動無數人：

為人民服務是我的本職工作，這也是很平常的舉動。

11月11日下午，面對深網記者的採訪，這位熱心的巴士師傅包建紅用樸實的語言道出了內心的想法。

包建紅是深圳東部巴士公司810線路的一名司機，據他回憶，網友拍攝的這段「放慢速度等待母子趕巴士」影片是發生在今年11月9日中午1點左右。「那個時候我開着巴士途經龍西第一幼兒園巴士站點，通過後視鏡看到有一對母子在跑着追車，距離前面的站台還有五六百米，我就做了個手勢，示意他們往前走，我也放慢速度，慢慢等着他們。」

當時正值正午時分，烈日當空，包建紅感同身受。「天氣很熱，小孩子還那麼小，如果錯過我這趟車，後面那趟車大概要半個小時，怕他們久等，很辛苦，我就把速度放慢等他們。」

包建紅說，當時正是平峰時間段，車上乘客不多，能為這對母子提供一些便利是舉手之勞：

他們進門的時候，還給我鞠了一躬，表示感謝。當時他們跑得有點急，我也提醒他們『不要急，慢一點』。

面對這對母子的感謝，包建紅擺手微微一笑。在他看來，這是作為一名巴士司機很普通的舉動：「為人民服務是我的本職工作，方便乘客、做好服務是我們的職責和使命。」

不過，包建紅口中的這個「很普通的舉動」被路過的熱心網友拍攝記錄下來，上傳到短片平台上，並配文：「我跟了一段路才想起記錄一下，這巴士司機早早就開始放很慢速度了，就是為了等這對母子，深圳公巴士機真的都好好，好貼老百姓的心啊。」這段由旁觀者發出的感嘆迅速引發廣大網友的情感共鳴，紛紛為深圳巴士司機點讚。

「奔跑是對等待者的尊重，等待是對奔跑者的獎勵。」

「不能停車是職責所在，慢慢開等着是愛心。」

「這是一種雙向奔赴。」



在影片的評論區，網友們紛紛為包建紅的舉動點讚。還有一些網友留言分享自己親身經歷的乘坐深圳巴士時遇到的暖心事蹟，一時間感動和暖意在網絡滾滾流淌。

對網友的點讚，包建紅說，感覺很意外，不過能得到大家的認可，也覺得很高興、很欣慰：「以後遇到這樣的情況，我還是一樣會做好本職工作，做到安全出行、温暖服務。」

