佛山餐廳6年派出30萬份免費愛心餐　店主：從沒想過停止

佛山又因慈善事業火了一把——緣由是佛山市南海區獅山鎮幸福素食店的故事。這家店沒有盈利目標，不設消費門檻，6年來堅持為困難群眾、長者、擺攤老人、環衛工人、醫護人員等提供免費午餐，用一粥一飯傳遞温暖，成為當地家喻戶曉的 「愛心食堂」。近日，記者走訪幸福素食店，了解店主黃橋英多年來的慈善人生。



免費午餐暖心 惠及眾多群體

佛山市獅山鎮幸福素食店（抖音＠偉哥帶你飛V）

每天上午10點半，70多歲的退休老人胡姨就會準時來到幸福素食店。她在這裏就餐已有一年多，中午趁家人照看孩子的間隙，吃上一頓熱乎可口的素食，是她每天的期待。「這裏菜色豐富，比家裏做得還好，而且全程免費，對我們老人來說太貼心了。」 胡姨笑着說。

佛山餐廳6年派30萬免費飯 店主：只要能做就堅持▼▼▼

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和胡姨一樣，小塘某醫院保潔護工唐姨也是這裏的常客，兩年來，她幾乎每天都來就餐。「這裏飯菜好吃，能吃飽吃好，對我們低收入群體幫助太大了。」 唐姨樸實的話語，道出了眾多食客的心聲。

據店主黃橋英介紹，幸福素食店的免費午餐，服務對象涵蓋獨居老人、醫院護工、保安、康園中心殘障人士等各類群體。很多老人獨自在家，做飯不便，菜色單一，而店裏每天準備多種瓜類、蔬菜等素食，搭配豐富、營養均衡，深受大家喜愛。

堅守公益不易 多方愛心助力

幸福素食店的公益之路，一走就是6年。看似簡單的免費午餐，背後是不小的運營成本。黃橋英透露，店舖每月總成本約一萬六七千元（人民幣，下同），資金主要來自「善心蓮心」愛心團隊捐贈、社會愛心人士捐助，不足部分再向團隊申請。

有一位匿名愛心人士，每天默默捐款100元，我至今不知道這位人士的姓名和性別。

「還有義工宿舍的房東，原本月租1000元的三房兩廳，只收500元，空閒時還來店裏做義工。」 說起這些暖心瞬間，黃橋英滿是感激。

除了社會捐助，店舖的工作人員也用行動支持公益。曾僱傭的廚師曹師傅，工作一年後主動放棄工資，如今有了新工作仍心繫店舖；2025年，黃橋英還依託「善心蓮心」愛心團隊的其中一個公益項目（和順基金），開辦了和順理髮店，理髮僅收3元，55歲以上的長者免費，不少顧客剪髮後主動額外捐款，用微小善舉傳遞温暖。

幸福素食店也曾面諸多困難，但黃橋英從未動搖。（羊城晚報）

運營6年，幸福素食店也曾面臨資金、人力等諸多困難，甚至有朋友勸說關門歇業，但黃橋英從未動搖。

我從沒想過停止，只要我還能做，就會一直堅持下去。如果善款不足以支撐租金和人工，那我走回原來起點的路，在家裏煮一些素飯派送出去給有需要的人。

這份執着，源於對公益的初心，更源於被幫助者的認可與信賴。6年來，店舖已送出近30萬份免費午餐，用一頓頓素餐，温暖了無數困難群眾的胃，更温暖了他們的心。

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