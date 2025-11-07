廣州搭的士微信掃碼支付「誤給10萬元天價車費」　司機做法獲大讚

10月24日22時許，廣州的士司機李增軍在濱江東路附近接上帶有酒氣的乘客何先生向新港西路駛去，抵達目的地後，何先生掃碼支付車費後準備離開，然而，隨着「微信收款101500元（人民幣，下同）」的到賬提示語音響起，李增軍發現，原本12元的車費乘客竟多轉了101488元。



李增軍迅速轉過身來告知坐在後排的何先生：「您輸入錯了！這車費多給了十萬多啊！」同時，李增軍立即嘗試原路退款，卻因金額太大，自己的微信支付受限，未能成功。此時何先生表示自己要先回家休息，約李增軍次日再處理退還款項的事情。

男子醉酒誤轉的士司機十萬元人民幣車費（南方網）

廣州的士司機李增軍收到乘客誤轉「天價」車費，連夜趕往派出所報案之後全數轉回：

+ 6

儘管李增軍再三表示現在就要退還，但何先生依然堅持。無奈之下，李增軍只好添加了何先生微信，目送其離開。

為妥善處理，李增軍暫停服務，連夜驅車前往越秀區大東派出所報案，將事情的經過告知民警，並提供了乘客上車地點、時間等關鍵訊息。

次日上午，李增軍主動聯繫並接載何先生，一同前往派出所。在民警的見證下，經身份核實，李增軍通過微信將101488元分筆全額退還。

現場，何先生緊握李增軍的雙手，連聲道謝：

昨晚喝醉了，差點釀成大錯！真是多虧有您，誠信守信、拾金不昧，謝謝您！為您點贊！

事後，何先生還專程製作了一面「拾金不昧、品德高尚」的錦旗寄送到李增軍所在的公司，再次對李增軍表達感謝。

【延伸閲讀】浴血男截的士 司機連衝兩紅燈7分鐘趕到醫院不收錢：直接走就行（點擊放大瀏覽）