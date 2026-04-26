躲霸凌移居中山　湖南女遭再婚夫殺害棄屍　17歲子憾未保護媽媽

一宗發生在廣東中山的命案近日引發關注。一名44歲女子與51歲丈夫再婚，但結婚僅5個月，就因婚外情、財務糾紛爆發激烈衝突，女子最終遭丈夫掐頸殺害，屍體塞進行李箱，並拋屍200公里外的水域。案件於今年2月一審宣判，被告張勇因自首獲判無期徒刑，但女子家屬不服提出上訴。死者17歲的兒子劉羽近日接受內媒訪問時幾度落淚表示：「如果那天我在家就能保護媽媽，我寧願死的人是我。」



據《瀟湘晨報》報道，李敏生前為人正直，2023年因兒子劉羽在湖南就讀初中時遭遇霸凌，特意帶著他南下廣東定居。2024年，李敏經朋友介紹認識張勇，兩人於2025年2月結婚。在兒子劉羽的記憶中，媽媽對張勇一直很好，即使對方做飯不好吃也會誇獎，甚至叮囑兒子要學會感恩。

然而，這段婚姻僅維持不到半年便走向悲劇。死者李敏的父親李武透露，女兒發現張勇存在婚外情，兩人為此發生激烈衝突。張勇在衝突中將李敏殘忍殺害，隨後將遺體裝入行李箱，驅車近200公里前往英德市黎溪鎮一處水域拋屍。張勇被捕前，任職於內地人壽財產保險中山中心支公司高管。

中山男掐死妻子後棄屍▼▼▼

+ 1

17歲獨生子首發聲：我也想為她勇敢一次

案發時劉羽正在寄宿學校，躲過一劫卻成了他一生的遺憾。他哽咽回憶，中山的家是媽媽親手裝修的「小家」，如今卻成了遺像高懸的凶宅。劉羽提到，他在庭審現場感到極度恐懼，因為被告張勇的大兒子曾在法庭上辱罵死者，並對他進行言語威脅，「我膽子很小，那天發言時一直在顫抖」。

儘管害怕，劉羽仍堅持參與訴訟，他痛心地說：「那是我這輩子最後一次能抱住她（骨灰），以後只能去墓碑前看她了。」目前出於安全考慮，劉羽已離開中山回到湖南生活。

被害人李敏与其第二任丈夫张勇，牵手走在街道上。（抖音@瀟湘晨報）

李敏的前夫劉偉在此案中擔任了原告法定代理人。他表示，兩人離婚後保持和平聯繫，得知死訊時感覺如「晴天霹靂」。劉偉強調，李敏絕非被告所形容的「為了錢才在一起」的人，作為父親，他有必要站出來保護未成年的兒子並為前妻討回公道。

一審判決書顯示，法院認定張勇在案發後主動投案構成自首，且認為本案係婚姻家庭矛盾引發，李敏在處理糾紛時未能採用理智平和方式，多次打罵、脅迫被告導致其「激情殺人」，故對張勇判處無期徒刑，並賠償8.8萬餘元人民幣。

據報道，張勇事後選擇上訴，而被害人家屬則申請抗訴。中山市檢察院已駁回抗訴請求，決定不予抗訴。劉羽及其家屬表示無法接受此結果，目前已委託律師繼續申請抗訴，誓要為死者尋求更嚴厲的法律制裁，目前案件已進入二審階段。