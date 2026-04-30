同窗好友借住卻因被害妄想持刀殘殺致1死1傷　家屬拒諒解求判死刑

去年3月，廣東男子楊某某假借就醫名義借宿初中同學林某欽家中，隔日竟持刀行兇，致林某欽重傷、其弟遇害。該案原定4月29日一審開庭，卻因被告方臨時更換律師臨時取消一審開庭。



案發後，楊某某被鑑定為「具有限定刑事責任能力」的精神分裂症患者，但受害者家屬質疑，楊某某在傷者倒地後仍像「割豬肉」般冷血割喉，又威脅阻止其他民眾上前救人，如此縝密的行兇邏輯根本不像有精神病。家屬堅決拒絕諒解，唯一訴求是判處楊某某死刑。



昔日同窗變殺手當眾「割喉」

《揚子晚報》《封面新聞》《新聞夜航》報道，受害者家屬林女士稱，兇手楊某某是大哥的初中同學，兩人相識十幾年，假期經常一起玩樂，此前兩人並無矛盾。案發前一晚，兩人更一起吃宵夜，並無發生衝突。

事發前一天，楊某某讓林某欽帶他到醫院做胃鏡，當晚更借住對方家中。案發當天上午，楊某某在林家出入好幾次，直至下午約2時，他買了一把菜刀回到林家砍人。

林某欽至今不知楊某某行兇的原因。（影片截圖）

林女士稱，當時大哥林某欽聽到二哥林某東叫救命，急忙跑下樓後發現林某東已被砍至重傷，「我大哥第一反應就是想要去奪刀，無奈身高不佔優勢」，反被楊某某砍傷包括四肢、頭部、頸部等。

她表示，警察接報到場後，即使大哥二哥已倒下，楊某某仍然繼續動手傷人，「他砍完這個砍那個，砍來砍去砍累了就坐下來，慢慢割我哥的脖子，像割豬肉一樣在那裏割」，其他民眾想上前救人時，卻遭到楊某某的威脅阻止，「這麼清醒、這麼邏輯、這麼縝密，哪裏像精神病啊」。

林某欽的四肢、頭部、頸部均被砍傷。（影片截圖）

事發後，林某欽左手已殘疾，右腳裝上鋼板，所有醫療費需自行支付，楊某某及其家人未出任何費用。

起訴書：因「被害妄想」誘發急性發作

起訴書介紹，湛江市檢察院審理查明，楊某某與被害人林某欽是同學關係。

2025年3月13日晚，楊某某與林某欽一起吃宵夜時，臆想對方要傷害他及其家人。次日中午，楊某某持菜刀駕駛電動單車到林家，趁林某欽的弟弟林某東不備，持菜刀砍中林某東的後頸部，林某欽聽見動靜後從屋內走出來，楊某某見狀便持刀砍向林某欽的頸部。

林某欽、林某東被砍傷後往戶外逃去，但楊某某持刀追砍，追上後再用菜刀砍中兩人的頸部、頭部、臉部等。楊某某當場被警方制服，林某東經送院搶救後不治，林某欽經鑑定，損傷程度為重傷二級。

家屬拒絕諒解 唯一訴求判處死刑

經中山大學法醫鑑定中心對楊某某作案期間的精神狀態、刑事責任能力及案發後的受審能力進行鑑定，鑑定意見為：楊某某患精神分裂症，作案期間處於急性發作期，具有限定刑事責任能力。目前症狀基本緩解，楊某某具有受審能力。

湛江市檢察院認為，楊某某故意剝奪他人生命，致1人死亡1人重傷，應以故意殺人罪追究楊某某的刑事責任。

李女士稱，楊某某在大哥倒地後仍像「割豬肉」般冷血割喉。（影片截圖）

林女士稱，楊某某案發後接受了兩次精神鑑定，結論從最初被診斷為急性短暫性精神病的無刑事責任能力，變為患精神分裂症。大哥至今不知楊某某行兇的原因，他們作為被害人及其家屬，不會諒解楊某某，也未提起附帶民事訴訟，僅要求法院判處楊某某死刑。