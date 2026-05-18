13歲少年因逃學被送湖北｢成長基地｣　遭毆至失明骨折　教官被刑拘

內媒《海報新聞》報道，一名13歲少年因逃學被父母送入湖北一家「成長基地」。僅7日後，少年便因寫求救紙條遭教官毆打至失明、骨折。5月18日，湖北陽新縣通報稱，涉事27歲教官涉嫌故意傷害罪，已被刑事拘留。涉事成長基地已被責令停業整頓。



僅7日後，少年便遭教官毆打至失明、骨折。（海報新聞）

因逃學被送入「成長基地」

江西九江的張先生介紹，其兒子張浩在讀初中二年級（中二）。在今年4月出現逃學和夜不歸宿的情況。張先生在網上看見湖北陽新縣宏志達青少年成長基地的宣傳，在現場考察時，對方還承諾絕對不會打罵孩子，會用專業的方式和傳統文化思想教育幫助他們。

隨後，張先生支付了3.28萬元人民幣（下同），為兒子報了為期六個月的培訓，期間不能和孩子聯繫，只能通過基地人員發送的相片、影片了解孩子情況。5月3日，基地人員驅車前往江西九江，將張浩騙上車送往基地。

宏志達青少年成長基地。（海報新聞）

僅7日後便遭毆打至骨折

5月11日，張浩母親接到基地消息，稱孩子摔傷需要治療。晚上9時，張先生一家在武漢大學人民醫院急診室見到了兒子。

據張浩講述，他進入基地後長期遭一名學生霸凌，對方不讓他睡覺。5月10日，他寫了一張求救紙條托人帶出去聯繫母親，請她來救自己，結果紙條被基地「班主任」張男發現。張男開始對張浩施暴，先用木戒尺打手，將戒尺打斷後，用空心鐵桿繼續打。張浩被打到跪地，對方卻以為他在假裝，於是繼續拳打腳踢。

遭打到失明、骨折

湖北省人民醫院5月11日眼部CT檢查結果顯示：張浩右側額竇骨折、右額竇積血，右眼眶周圍軟組織腫脹，同時伴有雙側上頜竇、篩竇及蝶竇炎症。5月12日，張浩接受長達七小時的開顱手術，右眼仍然無法看清。

湖北省人民醫院5月11日眼部CT檢查結果。（海報新聞）

張先生透露，孩子的治療費用預計在30萬到50萬元之間，但基地方面至今未主動提出承擔費用。

官方通報

5月18日，湖北陽新縣聯合工作專班發佈消息稱，基地教官涉嫌故意傷害罪，已於5月15日被刑事拘留。陽新縣市場監管、教育等部門已依法依規責令涉事公司停業整頓。