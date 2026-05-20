瑞幸新推含酒精咖啡　初中生輕易購得惹議　官方：店員可查身份證

5月18日，瑞幸咖啡在內地推出含酒精特調飲品「緋色月光」，卻因涉嫌誘發酒駕及未成年人輕鬆購得而深陷輿論風暴，甚至有15歲初中生在未被查驗身份證的情況下順利取餐，引發家長們集體焦慮。

5月19日，瑞幸官方客服表示，酒精版的「緋色月光」不會在學校周邊上架，僅限在門店自提，若店員對消費者存疑，有權查驗身份證核對年齡。



瑞幸咖啡最新推出的「緋色月光」分為含酒精及不含酒精兩款，售價分別為15.9元及13.9元，其中「緋色月光（金酒版）」為含酒精版本，會添加15毫升43度氈酒（Gin；金酒），酒精度約為0.5%vol。

5月18日，瑞幸咖啡推出含酒精特調飲品「緋色月光」。（廣州廣播電視台）

瑞幸新品「緋色月光（金酒版）」。（微博＠啊JY吖吖吖）

瑞幸也在產品介紹中明確標明「未成年人無法購買和領取酒類飲品，購買含酒精版本時需確認已滿18周歲」，且提醒駕駛人員、酒精過敏者請勿購買和飲用。

根據內地2022年實施《飲料酒術語和分類》（GB/T 17204-2021）標準，酒精度超過0.5%vol以上的酒精飲料屬於「飲料酒」，需按酒類銷售相關規定，包括嚴禁向未成年人銷售。

《新快報》報道，「緋色月光（金酒版）」推出首日，就有15歲初中生通過手機線上下單時。該學生坦言，下單頁面雖彈出未成年人身份確認通知，但可直接點擊確認完成操作；到店取餐時，店員僅口頭詢問是否未成年，並未查驗身份證。

「緋色月光」分為含酒精及不含酒精兩款。（廣州廣播電視台）

不少家長擔心瑞幸門店無法嚴格遵守審核流程，導致未成年人輕易購得含酒精飲品。有家長坦言，部分青少年外形已接近成年人，店員難以精準分辨年齡，且瑞幸門店分布廣泛、布局密集，即使學校周邊門店不售含酒精飲品，其他商圈門店也難以實現全面嚴格核驗，無法徹底杜絕未成年人購買行為。

另外，有傳瑞幸要求店員核驗顧客樣貌及查驗身份證等行為引發員工不滿。有員工認為，公司未有考慮門店的實際運營場景，將合規的風險和與顧客溝通的成本轉嫁至基層員工身上。

《密度新聞》報道，5月19日，瑞幸咖啡官方客服稱，此次推出的特調飲品分為無酒精版與酒精版。根據相關監管要求，酒精版產品不會在學校周邊門店上架，平台也嚴格遵守「禁止向未成年人銷售酒精類產品」的規定。

瑞幸客服提醒，未成年人、駕駛人員、酒精過敏者不可飲用含酒精版本的「緋色月光」。（廣州廣播電視台）

瑞幸客服稱，店員可要求消費者出示身份證確認實際年齡。（廣州廣播電視台）

針對「取餐是否查驗身份證」問題，客服表示，購買含酒精版本飲品時，門店確實會核驗年齡核驗。若顧客看起來年齡較小，或店員無法準確判斷年齡，都會要求出示身份證核實，希望消費者能夠理解並配合。

目前，瑞幸App線上渠道僅能購買「緋色月光」無酒精版本，不排除瑞幸已進一步規範購買流程。