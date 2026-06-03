險終身殘廢！揚州27歲男做暴力正骨　頸部｢咔咔｣後胸口以下失知覺

近日，揚州一名27歲男子因輕信非正規按摩店「正骨」服務，結果隨着一聲清脆的「咔咔」聲響，頓時感覺到頸部劇痛難忍，胸部以下身體瞬間失去知覺。醫生檢查後發現，暴力正骨導致該男子頸椎間盤急性突出脱出，並引發急性脊髓神經損傷，若不及時手術，極可能導致終身殘疾。



揚州27歲小夥因久坐辦公，常年受頸部痠痛困擾，日常僅靠貼膏藥、服用止痛藥短暫緩解。聽聞當地某按摩店「正骨療效顯著」，便前往嘗試放鬆。

推拿過程中，技師大力掰動頸部，伴隨一聲清脆的「咔咔」聲響，小夥當即感到頸部劇痛難忍，隨後乳頭平面以下身體完全麻木，用力掐捏也毫無知覺，出現明顯癱瘓症狀。驚慌之下，家人立即將其送往揚州大學附屬醫院京滬高級醫學中心救治。

伴隨一聲清脆的「咔咔」聲響，事主當即感到頸部劇痛難忍。（示意圖，Unsplash@Massage a Domicile）

接診後，脊柱外科團隊迅速為患者完善核磁共振檢查，結果顯示頸3—4椎間盤急性突出脱出，已引發急性脊髓神經損傷，若不及時手術，極可能導致終身殘疾。

脊柱外科主任醫師容威教授團隊，立即為患者實施顯微鏡輔助下頸椎前路微創手術。在手術顯微鏡的高清視野下，醫生精準摘除病變髓核，最大程度保護脊髓與神經，手術安全高效。術後第一天，患者便可佩戴頸拖下牀活動，軀幹麻木感顯著減輕，痛覺逐步恢復，整體恢復情況良好。

容威教授提醒，隨着電子產品普及，長期低頭、久坐讓頸腰椎病越來越年輕化。輕微頸肩痠痛可通過正規按摩、熱敷、針灸、理療、科學康復鍛鍊緩解，但已確診頸腰椎疾病、出現手麻無力、行走發飄、軀幹麻木等神經症狀的人群，嚴禁盲目正骨和暴力按摩。

頸椎不適有十個等級 4~10級難以自行緩解

頸椎上承頭顱，下接軀幹，起到「承上啟下」的作用。除了支撐頭部，保護神經、血管和脊髓不受傷害外，還具有運動功能，能夠使人體完成多種動作。

頸椎問題可以說是「牽一髮而動全身」，頸椎病可能壓迫神經，不僅會引起頭暈頭痛、耳聾耳鳴，還與失眠、腸胃功能紊亂等有關，甚至可能誘發癱瘓、中風等嚴重病症。

按照症狀表現和疼痛感受，可把頸椎不適分為以下10個等級。

頸椎不適等級圖。（深圳報業）

4~10級頸椎病難以自行緩解，建議儘早干預，可通過熱療、電療，頭頸牽引等物理治療手段。8~10級的頸椎病患者，如保守治療一段時間後仍不能緩解，可考慮手術治療。

醫生提醒：一旦出現頸肩腰腿痛持續不緩解，或伴隨肢體麻木、無力等情況，務必第一時間前往正規醫院脊柱外科就診，切勿在非正規機構接受暴力推拿，以免造成不可逆的神經損傷，甚至癱瘓。

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