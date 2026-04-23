新疆景區吊橋斷裂5死24傷　未按設計建設釀禍　11人被移送司法

2025年8月6日，新疆伊犁州有景區吊橋的橋索斷裂致橋面傾斜，大量遊客掉落橋下，造成5人遇難、24人受傷。



今日（4月23日），新疆政府公布事故報告，指事故直接原因是將軍橋未按設計建設，用滑輪代替索鞍，建設時又將主纜直接佈設在滑輪上，主纜長時間摩擦彎折出現嚴重磨損，最終斷股。目前11名相關責任人員已被移送司法機關調查處理。



此前報道：新疆5死24傷吊橋事故事發後影片曝光 倖存遊客傾斜橋面緩慢爬行

根據政府報告，2025年8月6日，伊犁夏塔景區將軍橋發生橋面傾斜墜落事故，造成5人死亡、24人受傷，直接經濟損失2031.50萬元。

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事故直接原因是什麼？

事故調查組查明，事故直接原因是將軍橋未按設計建設，用滑輪代替索鞍，橋樑存在先天缺陷，兩次維修施工均未執行基本建設程序，特別是第二次維修施工盲目改變主纜型號及線形，將主纜直接佈設於索塔頂部滑輪上，致使多塔懸索橋塔頂主纜受力模式發生改變，加之滑輪主軸直徑過小，主纜在長時間往復摩擦、反覆彎折作用下，出現嚴重磨損和疲勞損傷，同時主纜因橫向偏轉及滑動與滑輪側面邊緣發生切割作用，導致大量斷絲、斷股。

事發後的影片在網上流傳。（影片截圖）

相關責任人怎麼處理？

目前11名相關責任人員已被移送司法機關調查處理。5名有關企業人員和22名公職人員遭黨紀、政務處分。

此前報道

內媒《九派新聞》報道，當事遊客童先生稱，該橋樑是到達景點的必經之路，當時橋右側的鋼索忽然斷裂，有一部分人掉到河裡，一部分摔到石頭上，還有多人被困橋上，有附近的牧民自發騎馬救援，受傷的人員後被送往附近衛生院。

童先生說：「我們是五個人一起去夏塔風景區遊玩的，大概6點上了將軍橋，橋一共三段，中間是橋墩。我們走在第一段中間時，忽然橋右側的鋼索斷裂，它一下子塌了下去，我們團隊有三人掉到了橋下面。」大約到晚上7點20分左右，有救援的鏟車把困在橋上的人救下去。

遊客張女士稱，事發時，她在橋對岸遊玩、拍照。正準備返回時，忽然見到許多人奔向岸邊，她也迅速跑了過去。張女士說，她看到河中有人在掙扎，現場還有人被水流沖走，但已有多人沖入河中展開營救。她看到其中一名落水者被石頭攔住後艱難爬上去，隨後被救援人員救回岸邊。