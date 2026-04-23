遊客海南玩笨豬跳腰撞鐵梯受傷　起訴景區及項目運營方索賠幾十萬

去年2月，在北京從事IT行業的王先生與朋友在海南玩蹦極（笨豬跳；高空彈跳；Bungy Jump），從18米高台跳下並往下降落時，跌坐在保護墊範圍外的鐵樓梯上，導致腰部受傷，至今仍需每月做康復治療。

因與景區及第三方運營公司協商賠償未果，王先生已提起訴訟。該案將於4月24日在陵水縣法院開庭。



《極目新聞》《九派新聞》報道，2025年2月底，王先生和朋友到海南遊玩，他們以368元/人，購買了海南省陵水縣分界洲島旅遊區飛拉達（攀岩運動）項目，並贈送了一個蹦極項目。

王先生戴了頭盔和安全繩，身上穿戴安全保護措施。（影片截圖）

王先生從18米高台一躍而下。（影片截圖）

影片顯示，王先生戴頭盔和安全繩，身上穿戴安全保護措施，從高空一躍而下。他從18米高台跳出時張開雙臂和雙腿，下降持續幾秒鐘，即將降至地面時，其雙腿彎曲接觸到保護墊，身體向後傾。工作人員見狀立即去抓安全繩，想將他拉至保護墊上，但他最終跌坐在保護墊範圍外的鐵樓梯上。

王先生憶述，當時腰部撞到鐵樓梯，動靜很大，同行的朋友都嚇一跳。他「感覺特別疼還很麻」，只能靠朋友攙扶才能站立，他原想傷勢不重，便先回酒店休息，未料疼痛感愈發嚴重，開始發散性地擴散，次日便趕回北京檢查治療。

王先生從18米高台一躍而下。（影片截圖）

王先生跌坐在保護墊範圍外的鐵樓梯上。（影片截圖）

北京大學人民醫院的診斷證明顯示，王先生有大面積軟組織及部分韌帶損傷，遭受強烈的外力作用導致，結合其症狀及以往病例分析，基本確定為神經損傷。

王先生介紹，他回到北京養傷，好幾個月只能趴在床上。由於無法走路，吃飯都要靠母親照顧，前段時間才能下地走路，只能左偏著走。一旦拉扯到右側肌肉，他的神經就會非常疼痛，現在每個月還得花費幾百元做康復治療。出事後，從事IT行業的他工作效率明顯降低，完成一天的工作量需要比之前多花3小時。

他表示，自己是第一次玩笨豬跳，玩之前還詢問工作人員是否安全，「得到沒有風險的回答才放心蹦極」。出事後他沒有即時報警，後來與景區聯繫要求賠償，也打過當地政務服務熱線，景區已與他聯繫，但雙方未就賠償金額達成一致。

王先生的腰部有明顯瘀傷。（極目新聞）

診斷證明顯示，王先生有大面積軟組織及部分韌帶損傷。（九派新聞）

分界洲島旅遊區景區客服人員表示，出事的笨豬跳由第三方承包，現已暫停開放。第三方的工作人員稱，笨豬跳設備正在檢修，開放時間未明。此前，該項目會贈送給購買飛拉達項目的遊客，因此來體驗笨豬跳的人較多，但今後或將不再贈送。針對王先生受傷一事，她稱公司正在處理，將由法務部門負責處理，後續等法院判決。

4月22日，王先生稱，當時玩的笨豬跳項目由第三方三亞市肥貓教育咨詢服務有限公司負責運營，他已經提交起訴狀起訴景區與第三方公司，索賠幾十萬元，該案將於4月24日在陵水縣人民法院開庭。

天眼查信息顯示，三亞市肥貓教育咨詢服務有限公司成立於2023年9月，經營範圍包括高危險性體育運動（潛水）、高危險性體育運動（攀岩）、教育咨詢服務、文化用品設備出租、體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）、體育用品設備出租、體育保障組織、體育健康服務等。