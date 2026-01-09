12歲男孩溫泉池遇溺身亡　門店事後正常營業　家屬悲痛求釐清責任

近日，雲南省昭通市昭陽區紫光世紀溫泉發生一起溺水事故，12歲男孩王某風在泡澡時不幸溺水，經搶救無效於1月5日死亡。家屬盼求真相與責任厘清，當地相關部門表示事故正在調查中，涉事溫泉目前仍正常營業。



據男孩繼父楊先生介紹，他們一家來自昭通市永善縣。1月3日晚，一家人在昭通遊玩期間，通過網上團購門票進入位於昭通大道的紫光世紀溫泉。在三樓先用餐後，楊先生帶王某風前往一樓男賓區泡澡，妻子則去女賓區。

事發於昭通大道的紫光世紀溫泉。（潮新聞）

王某風今年12歲，就讀六年級，身高約1.4米。楊先生稱，泡澡池水深約1米至1.1米，他為孩子套上了游泳圈。泡澡數十分鐘後，楊先生叮囑孩子在池邊等待，自己去儲物櫃取沐浴露並前往隔壁淋浴間沖澡，離開時間不到10分鐘。可是返回時，他發現現場有工作人員和其他顧客正對孩子進行心肺復蘇急救。

當晚9時10分許，王某風被送往醫院搶救，但最終於1月5日13時50分宣告死亡。家屬提供的《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示，直接死亡原因為溺水引起的缺氧缺血性腦病。

《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示，直接死亡原因為溺水引起的缺氧缺血性腦病。（潮新聞）

楊先生表示,他們想要一個真相，就是孩子究竟是怎麼出事的，還有他們到底該承擔什麼責任，認為要說清楚，賠償都不是重要的。事後，當地政府組織調解，溫泉方提出20萬元人民幣賠償，但家屬未接受。楊先生還提到，孩子母親目前懷孕六個月，事件對家庭打擊巨大。

昭通紫光世紀溫泉註冊名稱為昭通水浴堂洗浴服務有限責任公司，成立於2022年4月，經營範圍包括洗浴、足浴、餐飲、住宿及養生保健服務等。

男孩生前與家人合照。（潮新聞）

1月8日，內媒以顧客身份致電該溫泉，工作人員稱正常營業，對事故細節表示不清楚或內部處理，不接受採訪。

昭陽區應急管理局回應稱，事故調查需要時間和流程，結果出來後將公示。昭通市公安局相關人士表示，昭陽區太平派出所正在配合開展相關調解工作。警方曾告知家屬，初步認定為意外事件。截至目前，其他相關部門電話未獲接聽。