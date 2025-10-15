小米SU7起火車門難開　網民嘆討論會被投訴：依法維權還是霸道？

這幾天，成都一小米汽車撞車後爆燃且無法打開車門的新聞，在網絡上被討論得沸沸揚揚。

這個新聞出來後，有不少自媒體和大V也都在討論這件事。

小米ＳＵ７在路中失控起火。

多名路人救援。

然而，當大家討論這件事後沒過多久，一些人就發現，他們的自媒體賬號，被小米集團投訴了。

例如一位自媒體人，就曬出了這樣的後台投訴畫面：

而且還有一些自媒體博主發現，他們在討論相關小米的事後，他們的後台就會收到這樣的私信：

而且很多自媒體博主表示，被小米投訴並不是個例，因為很多博主無論是以前還是現在，都被小米投訴過：

還有一些博主的文章，也被投訴了：

還有一些博主，曬出了這樣後台截圖：

還有一些博主表示，之前因為在自己的內容裡調侃了小米領導人的名字，就被投訴了：

還有一些小說寫手表示，因為自己的小說裡出現了雷軍的名字，就也被投訴了：

還有博主曬出了以前的一些被投訴的截圖：

還有這樣的：

甚至還有一些博主表示，之前有個廚子冒充小米高管，有博主就出來幫小米闢謠了，可就算幫小米闢謠，也會被小米投訴——反正這家公司就是說不得：

總之，不得不說，小米的公關和法務真的是太猛了。

但也有人說，他們這不是「猛」，而是「太霸道了」。

因為不管大家在網上是討論產品，還是開玩笑做段子，只要提到小米或者雷軍，好像都很容易被投訴。

所以不少網友調侃表示：「小米的公關和法務所到之處，簡直寸草不生。」

當然，也有人覺得大企業依法維權，沒什麼不對；但也有人認為某些企業真的是管得太寬，連普通網友調侃都要投訴，反而容易引發反感。

目前，小米官方還沒有直接回應這些爭議。

實際上，上面的這些問題，其實就是一個大公司該怎麼維權、維權邊界在哪裡的問題。

我們必須承認，大公司保護品牌聲譽非常重要，但如此壓制言論，會不會一不小心，也擋住了大家正常討論的空間呢？

表面上看，小米是賣汽車、手機、搞智能家居的，骨子裡應該是個技術公司才對。

可你最近這一兩年，他家的公關部和法務部的風頭都快蓋過研發部了。所以對此很多人都一臉懵：小米這艘大船，到底是指望技術工程師當發動機，還是靠著法務、公關團隊當護航艦？

我承認，小米起家靠的真是技術，或者說，是靠技術包裝起來的極致性價比。但當小米發展壯大後，它的另一個核心開始浮出水面，而且存在感越來越強——那就是他們的公關部和法務部。

其實用戶看事情，往往很簡單。公關和法務雖然能刪掉一條差評，但刪不掉用戶心裡的疙瘩。

你可以靠極致的公關和法務打贏一場官司，但可能同時，有可能因此打輸了口碑。

都說金杯銀盃，不如老百姓的口碑。

一家公司留給外界最深刻的印象，如果從「技術很發燒」變成了「維權很霸道」時，這買賣到底划不划算呢？我覺得小米自己心裡得掂量掂量……

本文獲公眾號「麥傑遜」授權轉載。

