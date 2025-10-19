小米SU7失控撞穿欄衝過對面線　左前輪車軸斷裂輪胎脫落

小米汽車再出事故。10月17日，湖北武漢有司機駕駛小米SU7時失控撞欄，該車左前輪車軸斷裂，車輪脫落。



《三湘都市報》報道，10月17日上午約7時，湖北武漢車谷大道，一輛小米SU7汽車失控後，撞倒一片路中間護欄，衝到對向車道，與一輛輕型貨車相撞。

現場圖片顯示，金屬護欄被撞得節節斷裂、碎片飛濺，斷裂的左前輪輪胎落在10米外的路面，車軸斷裂處暴露明顯。

小米SU7車頭損毀嚴重。（微博）

由於事發於早高峰時段，事故導致來回行車線嚴重塞車，交管部門緊急到場疏導，直至當日上午10時許，交通才逐步恢復正常。有網民稱在路上「堵了兩個小時，上班遲到了」。

本次事故現場附近兩家4S店工作人員，小米汽車武漢張家灣銷售服務中心及小米汽車授權服務中心東西湖團結街店工作人員均稱門店沒有收到事故車輛及相關消息。

小米汽車線上客服稱，沒有接到事故相關消息；至於車輪脫落及車軸斷裂會在什麽情況下發生，客服稱以實際情況為準。

小米SU7的左前輪輪胎落在10米外的路面。（微博）

車軸斷裂處暴露明顯。（微博）

9月24日，安徽亳州一輛小米SU7 Ultra在行駛中右前輪轂脫落，車輛前羊角疑似斷裂。當時，小米4S店稱事故是車輛撞擊道路右側道沿導致，與質量問題無關。

小米汽車近期因安全事故陷入輿論危機。10月13日，成都一輛小米SU7 Ultra碰撞前車後越過中央綠化帶並起火燃燒，多位民眾自發參與搶救，但車門在未出現明顯變形的情況下完全無法打開，最終司機被活活燒死。

3月29日，3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，車門疑因斷電未能打開，3人均遇難。