有片｜成都男酒後駕小米SU7肇事起火身亡　路人肘擊腳踢難開車門

10月13日凌晨，四川成都天府大道發生一起涉及小米SU7的嚴重交通事故。一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒。現場目擊者描述，事故發生時傳來巨大爆炸聲，驚醒周邊居民，隨後多輛消防車趕赴現場展開救援。最新通報顯示，小米SU7司機身亡，為酒後駕車。



根據多名網民上傳的現場影片顯示，一輛小米SU7在行駛中先是搖擺不定，網民稱一起等紅綠燈時，就聽到司機在車內大聲吼叫。隨後車輛失控，先是撞向綠化帶，隨後翻滾至對向車道，在路中燃起熊熊大火，而車主疑似被困於車內無法逃脫。

數名熱心路人見狀立即上前嘗試營救，他們先是用力拉拽車門，發現無法開啟後轉而嘗試擊破車窗。有人找來鐵錘成功敲開駕駛座車窗，然而車內火勢過於猛烈，加上濃煙密布，救援難度極大。其他路人紛紛取來滅火器試圖控制火勢，但在救援過程中車輛突然發出異響，火苗驟然竄升，眾人被迫後撤。

小米ＳＵ７在路中失控起火。

消防到後用電鋸切開車門。

多名路人救援。

有目擊者稱，「一開始有4、5個人在現場救援，有人沒帶工具，就用手撬車窗，流了一手血」。涉事車輛儘管焚燒嚴重，但外觀並未出現明顯變形，整體形態仍較為完整，外車門因為是電子鎖，因此無法打開。

還有目擊者透露，他在凌晨3時30左右隨消防車抵達現場，「到的時候火已經控制住了，但是中間火勢變大，最後也滅了。人沒有救出來，最後是用電鋸切開的門。」當時車主已經去世，「辨認不出生前模樣。」

據成都市公安局交通管理局13日下午最新通報，事發於10月13日凌晨3時18分許，31歲的鄧某某（男性）駕駛小型轎車，與同方向車輛發生碰撞，隨後越過道路中央綠化帶，起火燃燒。事故造成駕駛人鄧某某死亡，涉事兩輛車不同程度受損。經檢測，鄧某某涉嫌酒駕，目前事故正進一步調查中。

截至目前，小米汽車尚未就此次事故作出回應。

在這起車禍中，眾多路人救援都未能打開車門，再度引起公眾對新能源車隱藏式車門把手安全性的關注。

今年5月，央視發評論指出隱藏式車門把手存在的安全隱患。表示這類設計在碰撞、起火等事故中可能因斷電導致無法開啟，嚴重影響救援及逃生機會。中國汽車流通協會專家章弘在節目中直言，隱藏式門把手必須配備機械或斷電保護裝置，且應在車門結構內預留拉鎖通道，避免碰撞變形阻礙操作。

《中國新聞周刊》也在近日發表的評論中進一步指出，隱藏式門把手的設計雖然具有科技感，但實際使用中卻存在諸多弊端。據消費者協會統計，去年因隱藏式門把手夾傷兒童手指的投訴同比增長達132%。更有機構碰撞測試顯示，配備電子門把手的車型在側面碰撞後，車門彈出成功率僅67%，遠低於機械門把手的98%。

長城汽車董事長魏建軍曾在直播中批評隱藏式門把手的缺點，包括重量大、密封性差、噪聲大，並強調「一旦缺電或碰撞時，它打不開」的致命缺陷。業內專家普遍認為，隱藏式門把手對風阻係數的優化效果極其有限，其主要功能仍停留在外觀設計層面。

隨著新能源車保有量持續增長，工業和信息化部也已開始就《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準公開徵求意見，新規明確要求所有車門必須配備機械釋放功能，確保在斷電或碰撞後仍能徒手開啟，讓汽車設計回歸安全本質。