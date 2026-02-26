小米SU7司機燒死報告出爐：167km/h撞擊後低壓系統斷電無法開車門

成都天府大道此前發生的小米SU7 Ultra交通事故，持續引發關注。



內媒《財新》及《揚子晚報》報道，近日，成都小米汽車碰撞燃燒事故責任認定報告複議結果落定，其餘系列鑑定報告結果也已出具。四川西華交通司法鑑定中心對事故車出具的《司法鑑定意見書》顯示，事故車與前車碰撞時的行駛速度為每小時167公里，而車門因低壓系統斷電而無法打開；當事人為車輛起火燃燒導致火燒死亡。



小米SU7在路中失控起火。（新民晚報）

消防到後滅火，小米SU7已被燒成空殼。（微博）

消防員到現場滅火。（新民晚報）

此前報道：有片｜成都男酒後駕小米SU7肇事起火身亡 路人肘擊腳踢難開車門

《新民晚報》此前報道，2025年10月13日，根據多名網民上傳的現場影片顯示，成都天府大道一輛小米SU7在行駛中搖擺不定隨後失控，撞向綠化帶後翻滾至對向車道，在路中起火，數名熱心路人嘗試營救，但拉拽、腳踢車門均無法打開。救援車輛到達後，使用電鋸才將門切開。

警情通報顯示，當事人鄧某某（男，31歲）行駛過程中與前方私家車發生碰撞，隨後越過道路中央綠化帶，起火燃燒；事故造成鄧某某死亡，經檢測，其涉嫌酒後駕駛。

報道：車門沒有外置應急機械拉手

此次事故曾引發公眾對新能源車隱藏式車門把手設計安全性的關注。近日，車輛鑑定報告顯示，車門無法從外側開啟的原因為「碰撞後低壓系統斷電導致車門外把手釋放功能失效」。低壓系統斷電則係動力電池因碰撞、擠壓引起電芯短路，超過額定範圍的外部電壓或電流竄入低壓電路所致。

報告還指出，事故車門外部設置電釋放按鈕，即車門沒有外置的應急機械拉手。

2月2日，中國工業和信息化部發佈新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手。工信部表示，新規將於2027年1月1日起開始實施。此項規定代表著過去小米、特斯拉等電動汽車使用的隱藏式門把手被禁，中國也成為世界上首個禁止這種設計的國家。