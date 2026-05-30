紀錄片揭32歲男性侵11歲女孩致其感染性病　女孩母：她被男子威脅

日前一段《你好兒科醫生》紀錄片在內地引發熱議，片中揭露有一名11歲女孩小蘭（化名）被32歲男子侵犯，因無保護措施確診感染性病。



紀錄片中醫師高慧慧與小蘭的媽媽在診療間，小蘭報告顯示，小蘭解腺支原體陽性，一般為性傳播疾病。據小蘭母親描述，男子欺騙小蘭稱自己只有十五六歲，並威脅小蘭不准出去否則就把她「殺」掉。

片中揭露，男子利用小蘭的恐懼在出租屋內與其強行發生了關係，並且第二次沒有採取保護措施。

據了解，《你好，兒科醫生》是一部中國兒童醫療紀錄片系列，是中國首檔聚焦兒科醫生職業現狀的紀錄片。節目採用24小時紀實跟拍方式，深入湖南省兒童醫院、廣州市婦女兒童醫療中心等大型兒科醫療機構，記錄多位兒科醫生的日常工作與醫患故事。

內地《刑法修正案》近年加大對性侵害未成年人犯罪的打擊力度。奸淫不滿14周歲的幼女視同強姦，另據最高人民檢察院，從重處罰的認定包括多次姦淫幼女，或具有其他嚴重犯罪情節的，將直接適用十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑等嚴厲刑罰。

2025年，最高人民檢察院發布《未成年人檢察工作白皮書（2024）》，2024年全國檢察機關共批准逮捕侵害未成年人犯罪57156人，提起公訴74476人，同比分別上升7.3%、11%。

從犯罪類型來看，強姦罪，猥褻兒童罪，搶劫罪，尋釁滋事罪，強制猥褻、侮辱罪五類犯罪人數合計佔起訴侵害未成年人犯罪總數的67%。此外，成年人利用電信網絡侵害未成年人犯罪呈現較快上升趨勢。