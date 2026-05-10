河北女稱住院遭醫生侵犯　錄音主動問｢是否喜歡我｣　惟警方不立案

綜合內媒報道，河北一名王姓女子爆料稱，今年3月她因車禍被送往遼寧葫蘆島某醫院治療，期間指控該院一名王姓醫生「多次動手動腳」，更於3月29日上午遭到侵犯。為固定證據，王女士用手機錄下過程，期間她還主動問對方「是否喜歡自己」，對方給予肯定答覆。然而，當地警方調查後認為沒有發現犯罪事實，決定不予立案。涉事醫生已被醫院停職。



據《紅星新聞》報道，王女士稱自己今年3月因汽車爆胎引發車禍，被送往葫蘆島某醫院治療。她指控該院醫生王某在治療期間多次對她「動手動腳」，最終於3月29日上午遭到侵犯。事發時病房內沒有其他患者。

王女士提供的警方鑑定書顯示，其送檢的胸部拭子中檢出醫生王某的DNA，送檢的紙巾上亦檢出王某的精斑。然而，葫蘆島市公安局連山分局經過調查後，認為沒有發現王某犯罪事實，並作出不予立案決定。

河北女稱住院期間遭醫生「動手動腳」，惟警方不予立案。

在王女士錄下的錄音中，她曾主動詢問對方「是否喜歡自己」，對方給予了肯定答覆。王女士解釋，這樣做是「為了取證」，目的是固定證據。目前，涉事醫生王某已被醫院停職，正等待進一步處理。

事件曝光後引發網民熱議。有輿論認為，既然檢出醫生DNA及精斑，警方不予立案的決定令人費解；但也有人指出，錄音中王女士主動問「是否喜歡我」，可能影響對「強迫」與「自願」的判斷。