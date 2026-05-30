廣州開出高鐵受電弓遭擊中困隧道逾2小時　停電無冷氣乘客全濕透

近日兩廣地區高溫炎熱天氣持續。今日（30日）上午，一列由廣州開往四川的高鐵列車因受電弓遭異物擊打，被困在賀州一處隧道內超過兩小時，因斷電沒有冷氣，車廂內極度悶熱，有乘客形容「身上像從水裏撈出來一樣」，全身濕透。鐵路部門已啟動應急預案，派出備用列車趕赴現場接載受影響乘客。



被困乘客稱，歷經4小時終於可以換新車出發。（小紅書@哎呀是馬馬）

列車停電。（極目新聞）

有乘客稱，因斷電沒空調，車廂變得極度悶熱。（極目新聞）

《極目新聞》報道，涉事列車為由廣州南站開往四川廣元站的D1804次高鐵，當天11時20分許，車上有乘客稱他們已被困超過兩小時，列車內停電，非常悶熱。

有乘客稱，早上9時許，列車途經一處隧道時突然停下，隨後車廂內所有燈光及空調全部熄滅，僅車頭位置有應急燈照明。由於車廂內坐滿乘客，在缺乏通風下環境變得極度悶熱，「身上像從水裏撈出來一樣」，全身濕透。當時列車員僅解釋是線路上的電路故障，正在搶修。

桂林火車站通告指，列車受電弓受異物擊打，導致設備故障。（極目新聞）

桂林火車站官方微博通告，因貴廣客專鐘山西至恭城間，列車受電弓受異物擊打，導致設備故障，D1804次列車臨時停車，部分途經該路段的班次亦因而延誤。鐵路部門第一時間啟動應急預案，及時打開車門通風，並派出備用列車趕至故障地點轉運乘客。

另據桂林火車站工作人員稱，D1804次列車被困賀州一處隧道內，乘客轉到備用列車後，可正常完成後續行程。

有被困乘客稱，被困將近4小時。（小紅書截圖）

有被困乘客稱，已上新車出發。（小紅書截圖）

被困乘客在社交媒體吐槽。（小紅書截圖）

有被困乘客在社交媒體吐槽，「呼吸困難，心態崩了」、「歷經3個小時快4個小時，終於（列車）動起來了，但還是沒空調。」還有乘客稱，「已經上了新車要出發了，故障車已被拖走。」