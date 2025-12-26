假冒「國安幹警」更一人分飾兩角布局網戀騙財　內地漢被嚴懲

國家安全部消息指，近期，國家安全機關會同有關部門破獲一起冒充國家安全機關工作人員招搖撞騙的案件。涉案的趙某一人分飾兩角，冒充國家安全機關幹警和幹警家屬，專門針對單身人員布下情感騙局並騙財，最終被嚴懲。



據介紹，單身青年小王對軍警等職業具有天然好感。在家人頻頻催婚的壓力下，小王在某婚戀網站登記註冊，結識了自稱是國家安全機關工作人員的李某。李某自稱因工作特殊、社交圈狹窄，不得已才在網絡尋緣。「我們這行身份特殊，很多事不方便說」，李某在初次線上交流表現得異常謹慎，但隨著網絡交往深入，李某竟時不時向小王展示國家安全機關「紅頭文件」，甚至透露一些驚險的「辦案細節」，讓小王對李某身份深信不疑。

在確立戀愛關係後，小王多次提出想線下見面，並想將李某介紹給家人，但李某總是以「在異地執行秘密任務」為由推遲見面，並請小王理解與支持。此時，一位自稱李某父親的人添加了小王的微信，不僅聲稱「李某對你很認真，已經打算和你結婚了」，還在線下代表「忙碌」的李某看望小王，請小王理解支持李某工作。戀人的「優秀」和「家屬」的認可讓小王徹底放下戒備。

然而，隨著感情的升溫，李某多次以「辦案需要經費」「受傷急需治療」「購置特殊設備」等理由向小王索要錢財。小王對此猶豫，便向李某「父親」詢問情況，但後者安撫小王：「他可是國安幹警，還能騙你嗎？」於是，在「父子」二人的哄騙下，小王陸續向李某轉賬數萬元。

這段所謂網戀長達半年，小王付出了金錢和感情，卻連心上人的面都沒見過。最後，經友人提醒，小王通過12339電話核實李某身份，才發現被騙。國家安全機關接到舉報後，迅速調查並鎖定了嫌疑人趙某。經查，所謂「國安幹警李某」和「父親」均為趙某一人假扮，其利用國安幹警身份特殊性營造神秘氛圍，偽造國家安全機關紅頭文件騙取信任，對多名渴望婚戀的人員同時實施詐騙。國家安全機關在掌握充足的證據後果斷出手，會同有關部門依法對趙某採取了刑事強制措施。最終，趙某因招搖撞騙罪，受到了法律的嚴懲。

國家安全機關提示，《中華人民共和國刑法》規定，冒充國家機關工作人員招搖撞騙的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑。冒充人民警察招搖撞騙的，依照前款的規定從重處罰。