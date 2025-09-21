台中6旬婦墮網戀騙案險失百萬台幣　假港籍男以結婚為由索財

台媒《中央社》報道，台中一名近六旬的婦人與一名自稱香港籍的男子網戀，對方以結婚為由要求江婦匯款，所幸銀行職員發現異常報警，警察到場發現確為詐騙，以相似案例對江婦說明，成功讓她保住了積蓄。



示意圖。（CFP）

台中一名近六旬的江姓婦人與一名自稱香港籍男子在Facebook上結識，對方稱母親是台灣人，全家即將來台定居，並對江婦展開追求，雙方開始網戀。隨後對方以結婚為由，要求江婦匯款購買黃金飾品等婚禮用品。

雖然江婦表示手頭拮据，對方仍持續施加壓力，於是江婦9月18日前往銀行，準備解除100萬元（台幣）的定期存款並匯款，但銀行職員見江婦神情緊張、對款項的用途言辭反覆，於是報警求助。

示意圖。（CFP）

警方到場後查閱江婦手機聊天記錄確認，這是常見的「假交友、真詐財」詐騙手法，於是以相似案例對江婦說明，成功令其決定取消匯款，保住積蓄。