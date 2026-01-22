獨居翁死後2月房東清屋　驚見壁櫥「紙箱藏屍」　租客疑伴屍逾月

2025年11月，東京都江東區的一棟普通公寓樓裏，住在一樓的佐藤太太總聞到一股若有若無的怪味。



起初她以為是垃圾沒有及時處理，可過了幾天，那股味道不僅沒散，反而越來越明顯。更讓她不安的是，廚房角落裏開始出現一些從沒見過的小黑蟲。

60歲租客房間裏病逝 房東在清理遺物時竟又發現一具屍體：

「老公，你有沒有覺得……最近走廊裏總有一股說不出的味道？」佐藤太太在飯桌上提起。她的丈夫皺了皺鼻子：

你這麼一說，好像確實有點。是不是二樓那個獨居的老爺子好久沒扔垃圾了？

佐藤太太想起二樓那位租戶——一位約六十多歲、總是低着頭走路的瘦削大爺。她記得上一次見到他，還是一個月前在信箱前擦肩而過，當時對方也只是微微點了點頭，沒說話。

幾天後，味道越來越濃，甚至有鄰居在樓道里掩鼻快走。最終，佐藤太太決定通知房東。房東山本先生接到電話後，心裏一沉。他管理這棟公寓已經十五年了，最怕的就是這種情況——獨居租戶悄無聲息地出了事。他趕到公寓，先敲了敲二樓那間房的門。無人應答。

用備用鑰匙打開房門後，一股濃烈的異味撲面而來。山本捂住口鼻，小心翼翼地走進去。客廳的窗簾緊閉，房間昏暗，桌上還放着半杯早已發霉的水。卧室裏，那位租戶大爺靜靜地躺在床上，已經沒有了生命跡象。

警方很快趕到現場。初步檢查顯示，大爺身上沒有明顯外傷，死亡時間大約在一個月前。由於死因可疑，警方封鎖了現場，要求房東保持房間原樣，等待進一步調查。山本先生嘆了口氣，在房門上貼了「暫停使用」的告示。這間月租6萬日元（約3000港元）的套房，就這樣空置了兩個多月。

期間，這棟五層公寓樓的住戶們偶爾會提起二樓的這件事。有人說那位大爺姓田中，獨居多年；有人說好像見過他和另一個人一起進出，但又不確定；更多人則是搖搖頭，感嘆獨居老人的不易。

一位住在三樓的主婦對鄰居說：

我好像很久沒見到他了......有時候深夜聽到樓上有動靜，還以為是他在走動。

另一位老人回憶：

他總是一個人......偶爾在自動售貨機那邊坐着，一坐就是好久。眼神空空的，不知道在看什麼。

2026年1月13日，中午11點50分。警方終於結束了調查，確認田中大爺是因病自然死亡。山本先生拿着鑰匙再次打開那間塵封了兩個多月的房間。窗戶緊閉，空氣渾濁，灰塵在從門縫透進的光線中飛舞。

他開始整理遺物——一些舊衣服、幾本書、一台老式電視機。房間裏的物品少得可憐，彷彿主人從未真正在這裏生活過。當山本打開壁櫥時，一股更濃烈的怪味撲面而來。壁櫥角落裏，一個用舊毛毯緊緊包裹的紙箱引起了他的注意。毛毯被仔細地捆紮着，形狀奇怪。

山本的心跳加快了。他湊近一些，那股味道更加明顯——不是普通的黴味，而是某種更令人不安的氣味。他的手有些發抖，但還是撥通了報警電話：

警察嗎？我在清理房間時發現了一個用毯子包着的紙箱……味道很奇怪……

二十分鐘後，警車再次停在了這棟公寓樓下。這次來的警察更多，還帶來了鑑識人員。

在眾人的注視下，警方小心翼翼地解開了毛毯。裏面是一個普通的紙箱，打開後，是一個緊緊扎口的黑色塑料袋。當塑料袋被剪開時，所有人都倒吸一口涼氣——裏面是一具已經高度腐爛、蜷縮着的屍體。

屍檢結果顯示，這具屍體死亡時間比田中大爺更早，大約在三個月前。屍體沒有明顯外傷，但由於腐爛嚴重，連年齡和性別都難以立即判斷。消息傳開後，整棟公寓樓乃至整個社區都震驚了。

「壁櫥裏還有一具屍體？」佐藤太太聽到消息後，手裏的購物袋差點掉在地上：

也就是說，田中先生是和一具屍體一起生活了至少一個月？

警方開始調查田中大爺的社會關係。房東山本回憶起，大約一年前，田中大爺曾向他提起過，要「照顧一個朋友」，問是否可以讓人偶爾來過夜。山本當時沒有反對，只是提醒他要遵守公寓規定。

附近的便利店店員對調查人員說：「那位老先生偶爾會來買兩人份的食物，但總是獨自一人來。我問他是不是家裏有客人，他只是點點頭，不說話。」

一位70多歲的鄰居老太回憶：「幾年前，我經常看到一對老夫妻在這棟樓裏上下樓梯。但最近一兩年，好像只見到了田中先生一個人。我以為另一位可能搬走了或者……沒想到……」

隨着調查深入，一個令人心碎的真相逐漸浮出水面。警方推測，壁櫥中的死者很可能是田中大爺一直在照顧的「同居人」——可能是親人，也可能是伴侶。此人先因病或自然原因去世，而田中大爺因為經濟困難、不知道如何處理後事，或者無法面對失去的打擊，選擇了將遺體包裹起來藏在壁櫥中。

孤獨的他繼續與逝者「同居」，直到自己也在疾病中悄然離世。兩個月後，當房東打開房門，這段被隱藏的悲劇才終於重見天日。

