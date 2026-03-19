天津女租客失聯　房東開門驚見垃圾山塞滿全屋　出動吊車才清走

天津一名房東王阿姨近日爆料，一名女租客莫名失聯還「封鎖」她。當社區人員陪同王阿姨依程序開門進入屋內時，映入眼簾的是一座令人瞠目結舌的「垃圾山」，刺鼻氣味瞬間撲面而來。最終甚至出動大吊車，耗費整整一天，才移除多達20立方米的廢棄物。



根據《天津日報》，數年前，王阿姨將位於紅橋區芥園街立興里社區的一套面積約12坪（約427呎）的套房租給一名年輕女子，起初與對方簽訂了租賃合同，到期後沒再簽署新合同，只是按照約定時間上門收房租。

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今年，王阿姨要向租客收房租的時候突聯繫不上對方，不僅電話無法接通，微信也被對方封鎖。社區工作人員在獲得警方許可後，陪同王阿姨打開房屋的門。怎料，房門一開，眼前的景象讓所有人目瞪口呆，屋內堆滿垃圾。廚房以及走道堆放的紙箱和包裝盒足有一人多高；臥室則被塑膠袋、外賣餐盒「占據」，最高處將近1.5米。

由於大樓無電梯，要將這些堆積如山的垃圾從6樓搬運而出，難度極高。社區工作人員坦言，此情況「遠遠超出了社區的常規處置能力」。

街道辦事處找來專業服務公司支援，工作人員派遣大型吊車，從窗口將屋內垃圾分批吊運至清運車上。且作業中還發現，屋內部份家具已被垃圾腐蝕。清理工作持續了整整一天，總共清理出20立方米的垃圾。

在房屋清理完畢後，工作人員了解到續租時未重簽合同導致王阿姨維權困難後，現場為她普及了房屋租賃法律常識，並提醒，出租房屋，務必通過正規管道簽訂規範合同，明確權責，留存憑證，以有效維護自身權益。

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