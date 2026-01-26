可愛女生是恐怖租客！住日本民宿全房變垃圾屋　拒付清潔費遭公審

民宿或酒店發現房間被客人弄成「垃圾崗」，真的會很崩潰！有日本民宿從業員在網上公審，指2名來自中國的可愛女生租住房間，退房時發現全屋滿佈垃圾，骯髒混亂程度令人嘩然，他向兩人徵收清潔費被拒，雙方一度出現爭執惹不快，遂公審到網上。



許多網民譴責涉事2名女生「無品」，「狗拆家都不至於這麼髒亂」、「衛生習慣跟人品要多差才會弄成這樣」、「還以為交接之前要把房子整理乾淨是文明社會要有的行為」；惟有網民留言，覺得不能「一竹篙打打一船人」，「有的人素質低我承認，（但）不要以偏概全」。



有日本民宿招待中國遊客，退房時如變垃圾屋，公審對方拒付清潔費。（「threads＠akki_kiku」圖片）

中國遊客入住日本民宿 退房如變垃圾屋

該日本民宿從業者在threads發帖，指近日招待2名來自中國的可愛女生，二人退房時，他發現全房無論是客廳還是廁所都彷如「垃圾屋」。照片顯示，房間入門見地下滿佈垃圾，檯面則有吃完的杯麵、喝完的瓶裝飲料、以及用過紙巾，部份電線被扔在地下。

廁所更是混亂不堪，先是地板被遺多條毛巾、洗漱台佈滿紙巾等垃圾、部份疑即棄用品，又在座廁貼上馬桶蓋膜。

店方徵收清潔費被拒

樓主表示，他當時向2名女生徵收清潔費，但被對方拒絕，雙方因此發生小爭執，所幸最後亦已解決事件，但就不滿2人將房間弄到如此噁心，故公開事件惹來熱議。

廁所地板被遺多條毛巾，洗漱台佈滿紙巾垃圾。（「threads＠akki_kiku」圖片）

混亂程度惹嘩然：狗拆家都不至於這麼髒亂

帖文引來網民留言，紛紛斥責涉事遊客「沒水準」，「衛生習慣跟人品要多差才會弄成這樣」、「正常使用的情況下，也很難達到她們那個程度的髒亂吧」、「狗拆家都不至於這麼髒亂」、「這個亂的程度真的是戰場，我帶小孩出去也不會弄的這麼亂」、「女生亂起來其實比男生還可怕」、「她們自己髒的要死，還敢嫌馬桶蓋髒貼那個膜，真的笑死」。

退房需還原房間？ 網民：是文明社會應有表現

另有網民分享離開飯店前，慣常進行簡單分類和清潔，務求減輕房務人員工作量，「還以為交接之前要把房子整理乾淨是文明社會要有的行為」、「之前去韓國玩時，我甚至尊重當地人的習慣，把垃圾跟廚餘做分類，我以為遵守房間內乾淨是基本」。

網民分享離開飯店前，慣常進行簡單分類和清潔，務求減輕房務人員工作量。（threads截圖）

網民勸喻：勿一竹篙打打一船人

惟有留言覺得不能「一竹篙打打一船人」，「有的人素質低我承認，（但）不要以偏概全」、「教養問題吧！其實大陸人也（有）很多幾代家教好的，他們的水平也很高」。

（threads＠akki_kiku）