「新疆版Labubu」爆紅　30元手作小羊引全國瘋搶　蜜月客排足兩日

近日，內地社交平台掀起一股「新疆小羊」熱潮，被網民稱為「新疆版Labubu」。這些小羊玩偶由遊客自主搭配，店主手工製作，吸引不少人專程到新疆購買打卡，有遊客甚至不惜花費兩天時間排隊。店主阿卜杜拉表示，目前普通款小羊售價30元（人民幣，下同），豪華款40元，「無論後面怎麼火，都不會漲價。」



內地社交平台掀起一股「新疆小羊」熱潮，被網民戲稱為「新疆版Labubu」。（小紅書）

內地社交平台掀起一股「新疆小羊」熱潮，被網民戲稱為「新疆版Labubu」。（新疆網）

排隊3小時起！訂單突增店主熬夜趕工到凌晨

綜合內媒 《極目新聞》、《央廣網 》等報道，據了解，「新疆版Labubu」手作小羊玩偶穿著新疆傳統的艾德萊斯綢、頭戴小花帽，憑藉店主「自主搭配、手工現做」的微型私人訂製模式，吸引大批遊客瘋狂搶購。

店主阿卜杜拉·艾米日拉被網民親切地叫作「小羊哥」。阿卜杜拉稱，由於這些小羊需要純手工製作，訂單量突增的他只能加班加點，每日工作逾10小時。然而，即使全速趕工日製200隻，依然供不應求，店舖門口前經常大排長龍，有時甚至要熬夜趕製訂單至凌晨4時。

店主阿卜杜拉·艾米日拉被網民親切地叫作「小羊哥」。（小紅書）

阿卜杜拉稱，由於這些小羊需要純手工製作，訂單量突增的他只能加班加點，每日工作逾10小時。（小紅書）

來自浙江的遊客潘女士表示，現在想要購買小羊玩偶，少說要排3個小時隊，來遲的話得4個多小時。她介紹，每一個小羊都是現做現賣，單只價格最低30元，而且店主人很好，買了之後還可以「定製出鏡祝福影片」。

來自安徽的遊客表示，她和丈夫來新疆度蜜月，第一天沒排上隊，第二天專程再來才買到。還有上海的遊客孫雨乘坐40個小時的火車到烏魯木齊，排隊4個半小時後，終於買到了屬於自己的小羊。

不少人專程到新疆購買打卡，有遊客甚至不惜花費兩天時間排隊。（新疆網）

不少人專程到新疆購買打卡，有遊客甚至不惜花費兩天時間排隊。（新疆網）

「新疆小羊」的爆火也讓不少人做起了代購生意。從東北剛來烏魯木齊市務工的劉先生，受遠方朋友託付，一次性購入四隻小羊。另有代購介紹，目前不只是小羊哥的玩偶爆單，商城很多小羊商家都處於缺貨狀態，有些商家已經開啟了提前半個月預售。如果外地遊客想要代購，可以加15元代購費包郵。

普通款售價30元 店主：無論怎麼火都不會漲價

據悉，由於前來購買的人數太多，小羊哥的商鋪已搬至室外，即使這樣，依舊有大批遊客排隊，想買一個玩偶得排幾個小時。對於「新疆小羊」的爆火，阿卜杜拉回應稱，看到很多人排隊，一站就是好幾個小時，自己也感到很不好意思，之後他會給大家提供更好的環境和服務，保證大家購買時有個愉悅的心情。

網民曬出自己購買的「新疆小羊」。（小紅書）

阿卜杜拉介紹，目前普通款小羊售價30元，豪華款40元，「無論後面怎麼火，都不會漲價。」（新疆網）

阿卜杜拉介紹，目前普通款小羊售價30元，豪華款40元，「無論後面怎麼火，都不會漲價。」阿卜杜拉表示，「看到全國各地的遊客來買小羊，我很開心。希望更多人走進新疆、愛上新疆。」