《給阿嬤的情書》小成本方言電影成票房黑馬　如何帶火潮汕文旅？

「吾妻淑柔，展信安康。隨信寄兩百元，我一切無恙，生意昌順。行船入夜，恰江上升明月，圓如玉墜，仿若身在故鄉，似與你並肩共賞……」



一封封漂洋過海的僑批，字句樸素，卻跨越山海與時代，將個體情感嵌進華僑遷徙史，也沉澱成潮汕文化中獨特的「情感經濟」。

2026年五一檔，在一眾大製作與IP續作的包圍之下，一部成本僅千萬級的潮汕方言電影——《給阿嬤的情書》，意外成為市場最具討論度的作品之一。

2026年五一檔，一部成本僅千萬級的潮汕方言電影——《給阿嬤的情書》，意外成為市場最具討論度的作品之一。（微博@電影給阿嬤的情書）

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它並非檔期票房冠軍，卻是今年五一檔值得觀察的「文化經濟樣本」：當地方文化被精準書寫，情感共鳴便不再只是內容價值，而是進一步轉化為真實的消費動能，並在票房、文旅與城市流量之間形成持續聯動。

從「小眾題材」到大眾共鳴，一部潮汕電影為何逆襲出圈？

2026年五一檔（5月1日—5月5日）以7.58億元（人民幣，下同）收官，較去年同期穩中有增。根據燈塔專業版數據，《消失的人》《寒戰1994》《穿普拉達的女王2》《10間敢死隊》與《給阿嬤的情書》位列檔期票房前五。

截至5月7日，《給阿嬤的情書》累計票房已突破7300萬元。對於一部潮汕方言電影而言，這一成績本身就足以打破行業長期以來「方言片難出圈」的刻板認知。燈塔專業版預測，其總票房有望突破2億元。

截至5月7日，《給阿嬤的情書》累計票房已突破7300萬元。（羊城晚報提供）

值得一提的是，它幾乎踩中了「小成本電影」的不利條件：製作成本僅約1400萬元，沒有流量明星，以素人演員為主，前期排片也並不佔優。

但影片靠口碑完成了逆襲。隨着社交平台持續發酵，其排片率與上座率同步攀升，呈現出典型的「口碑驅動型增長曲線」，觀眾不是被營銷「推」進影院，而是在情緒共振後主動完成二次傳播。

該片由潮汕本土導演藍鴻春執導，是其「潮汕三部曲」的第三部。全片90%以上情節源自真實華僑經歷，並以「僑批」（潮汕華僑書信與匯款單）作為敘事核心，講述阿嬤葉淑柔與遠方「阿公」跨越數十年的情感牽連。

影片裏，阿嬤一生守着日復一日的平凡生活，卻始終與「遠方」保持書信往來；直到孫子因債務遠赴泰國尋找「富豪阿公」，才逐漸發現，那些跨越半生的情書背後，隱藏着一個關於「陌生女性謝南枝代筆數十年」的秘密。

《給阿嬤的情書》電影劇照（微博@電影給阿嬤的情書）

這種夾雜誤解、遺憾與守望的情感結構，讓影片並未停留於傳統家庭敘事，而是進一步觸碰到中國社會中關於「情義」的複雜表達。

電影採用潮汕方言拍攝，並在揭陽、汕頭、潮州等地實景取景，把「下南洋」的歷史記憶、僑鄉文化與當代家庭關係交織在一起。僑批在這裏不僅是書信，也像是一種跨越海洋的情感契約。

某種程度上，《給阿嬤的情書》是一封寫給潮汕文化與華僑歷史的長信：它沒有宏大的時代敘事，卻在細碎生活與鄉音鄉情中，完成了地方文化的情緒召喚。這恰恰也是它能夠突破地域邊界的原因。

過去，影視行業往往默認「地方性越強，市場天花板越低」；如今，越來越多案例正在證明，真正具有情感濃度的地方表達，反而更容易形成身份認同與傳播記憶。地方文化不再只是「背景板」，而是一種可被消費、可被傳播、也可被共情的內容資產。

《給阿嬤的情書》的走紅，也再次驗證了一種正在興起的內容趨勢：在市場分層日益明顯的今天，低成本、高情緒密度、強文化認同的作品，正以更低資源消耗，換取更高傳播效率與投資回報彈性。

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跟着電影遊潮汕，「票根經濟」激活文旅消費

如果僅將《給阿嬤的情書》視作一部電影，其價值顯然被低估了。它還提供了一個觀察「文化內容如何帶動文旅消費」的窗口。

該片的特殊之處在於，成功把「地方文化認同」轉化成觀影動員能力。潮汕方言、僑鄉敘事、宗族情誼等原本高度地域化的元素，並未成為觀影門檻，反而成為情緒進入的入口。

即便聽不懂潮汕話，觀眾依然能夠被其中的情感擊中。社交平台上，不少外地觀眾提到，雖然需要依賴字幕，仍在觀影過程中數次落淚。有網友評論：

無論是畫面質感、鏡頭語言，還是演員表演與細節鋪陳，都撐得起高分評價。不要被潮汕話勸退，它只是另一種表達方式。

這種「跨語言共情」，恰恰是影視內容極具商業價值的部分。因為當觀眾在作品中看到自身經驗的映射，消費意願往往會自然延伸：他們不僅願意為電影付款，也願意為電影背後的空間、城市與文化體驗繼續付費。

隨着影片熱度攀升，潮汕地區加速形成「影旅融合」效應。汕頭小公園、龍湖古寨、潮州泰佛殿、揭陽棉湖解放路等取景地，相繼成為熱門打卡點；部分地區還推出「跟着電影遊古城」活動，通過場景還原、路線設計與主題活動，把電影情緒進一步轉化為線下消費。

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觀眾從「看電影」變成「進入電影」，而城市則藉助影視內容完成了一次情緒傳播。

影片上映期間，汕頭、揭陽等地觀影熱度明顯上升，多地政府部門也參與觀影與宣傳活動，進一步強化城市認同與地方情感連接。這種由影視內容帶動文旅消費的路徑，其實已經越來越清晰。

隨着影片熱度攀升，潮汕地區加速形成「影旅融合」效應。（截取自小紅書）

《去有風的地方》帶火雲南，《狂飆》帶火江門，而《給阿嬤的情書》則讓潮汕再次進入大眾視野。背後的邏輯其實相同：影視內容負責製造情緒入口，城市則承接由情緒帶來的流量遷移。

而對於廣東而言，這種模式尤其具備天然優勢。作為全國人口流動最頻繁、僑鄉網絡最密集的地區之一，廣東本身就擁有深厚的地方文化儲備與情感連接能力。當這些文化被重新編碼為影視敘事，其商業轉化效率往往會被進一步放大。

深圳出品、潮汕表達，地方文化正在成為產業增量

需要指出的是，《給阿嬤的情書》雖以潮汕文化為核心，卻是一部「深圳出品」的電影。影片超過七成投資來自深圳本地企業，並獲得深圳市委宣傳部重點關注與支持。這背後折射出的，是深圳影視產業的能力，也是當地政府和企業的支持與培育。

一部電影的經濟價值，早已不只停留在票房本身。更多增量，往往發生在票房之外的外溢鏈條中。

《給阿嬤的情書》電影劇照（微博@電影給阿嬤的情書）

當前，「電影+消費」的聯動機制正在快速常態化。一邊是口碑持續影響觀影增長，另一邊則是地方政府通過消費券、文旅活動與城市營銷，把觀影行為進一步延伸為綜合消費行為。

《給阿嬤的情書》並非傳統意義上的頭部商業大片，卻憑藉僑批文化與潮汕情義敘事，在競爭激烈的檔期中完成差異化突圍。這也讓市場重新意識到，今天的內容競爭，未必只屬於高預算與大IP。很多時候，真正稀缺的反而是真實生活中的情感濃度。

與此同時，深圳與潮汕之間本就存在天然的人口流動與文化連接。僑批文化、華僑記憶與潮汕情誼，不只是地方故事，也是大量嶺南家庭真實的情感經驗。也因此，這類題材在深圳不僅「拍得出來」，也「判斷得準」。

在制度層面，深圳近年來不斷優化包括影視產業在內的文化產業發展生態，出台推動數字創意產業高質量發展和文化人才引育等系列政策，形成立體政策體系，採取一系列務實舉措，為產業發展、精品創作、培育人才等構建支持，推動了一批精品力作的出現。

與此同時，廣東也在系統推進電影產業高質量發展，逐步構建起覆蓋創作、拍攝、製作、發行、放映以及人才、科技與文旅融合的全鏈條扶持體系，使影視產業不再侷限於單一製作環節，而是嵌入更完整的文化消費生態之中。

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《給阿嬤的情書》所引發的討論，已超越單一影片層面，轉而指向更深層的問題：地方文化，是否正在成為新的消費資源？低成本內容，是否可能成長為新的市場引擎？以及，在注意力被高度爭奪的今天，真實情感是否仍是有效的傳播媒介？

至少從廣東市場來看，這些問題已經開始出現答案。中國電影的下一輪增長，也許未必來自更大的製作規模，而可能來自更真實的生活經驗、更具體的地方敘事，以及那些能夠被普通人真正共情的情感內核。