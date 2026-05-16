一人要¥20999！武漢開出新疆旅遊專列　17日豪華臥鋪配管家導遊

5月16日上午10時16分，「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武漢的武昌火車站啟程，將開啟17天的新疆之旅。據悉，這趟火車的票價每人20999元起（人民幣，下同），堪稱武昌站開出的「最貴列車」。車上配備醫生、管家、導遊等，旅客多來自海外。



5月16日上午10時16分，「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程。（抖音）

5月16日上午10時16分，「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程。（極目新聞）

20999元起一人玩17天 全程管家導遊陪同

《極目新聞》報道，據旅客介紹，20999元起的價格，不僅包含17天新疆遊的車票，更涵蓋了整個行程中吃住行遊的所有項目。

房型包括大床房、雙人間、三人間和四人間。（極目新聞）

房型包括大床房、雙人間、三人間和四人間。據悉，20999元是四人間的價格。（極目新聞）

這趟專列改造自傳統的綠皮車，共有18節車廂，但最多只能容納231人，且全部為臥鋪席位。房型包括大床房、雙人間、三人間和四人間。每個房間都有乾濕分離的獨立衛浴，上鋪和下鋪都有獨立的觀景窗。據悉，20999元是四人間的價格，如果是人數更少的房間，價格還有一定的上浮。

這趟車包含了旅行該有的配置：隨車醫生、管家、導遊全程陪同，還有明廚現炒的餐食。（極目新聞）

這趟車包含了旅行該有的配置：隨車醫生、管家、導遊全程陪同，還有明廚現炒的餐食。全車共配備50餘位工作人員，其中包括20位管家、10位導遊、4位文旅策劃。

遊客多來自海外 成「國際專列」

此趟行程有不少人都是從外省甚至海外趕來。據列車工作人員介紹，列車上來自台灣、新加坡、馬來西亞等地的遊客佔據相當比例，堪比一趟「國際專列」。

此趟行程有不少人都是從外省甚至海外趕來。（極目新聞）

來自台灣的張曉蕙帶著母親、姑媽、阿姨一起出遊，正好包下一個四人間。「以前從來沒有坐過火車去長途旅行，這次體驗肯定很特別。」馬來西亞的宋女士，帶著丈夫專程來到中國武漢，乘坐這趟旅遊專列。「車隨人走，不用每天搬運行李入住、退房，這種旅遊模式對我們中老年人真的很適合！」

據列車工作人員介紹，列車上來自台灣、新加坡、馬來西亞等地的遊客佔據相當比例，堪比一趟「國際專列」。（極目新聞）

此趟新疆旅遊專列會途徑天山天池、喀納斯、賽里木湖、吐魯番、火焰山等眾多景點。據悉，「遇見美好號」今年計劃開行15趟主題專列，覆蓋全域新疆、金秋北國、雪國秘境、湖北全景等線路。