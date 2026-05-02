五一假期東航連發兩事故　航班降落滑行機翼撞登機橋｜有片

5月2日，從成都飛往上海的東方航空MU5406航班落地上海虹橋機場後，在滑行時撞上登機橋，幸未造成人員傷亡。



同日下午，東航發通報指，涉事客機在緩速滑行靠近機位過程中，發生機械故障，機組立即按程序處置，最終飛機與廊橋（登機橋）發生局部碰擦。事件具體原因正在調查中。



東航一飛機落地停靠時撞上登機橋。（微博@隨風漂漂兒）

東航一飛機落地停靠時撞上登機橋。（微博@隨風漂漂兒）

東航一飛機落地停靠時撞上登機橋。（微博@隨風漂漂兒）

網傳影片顯示，多位機上乘客拍到飛機撞上登機橋的瞬間，機翼多次撞向登機橋，飛機內及側面視角顯示引擎、機翼發生碰撞後破損，登機橋也損壞。有網民在微博發文，「太嚇人了，落地虹橋機場後機翼裝上廊橋，現在都下不了飛機。」

《極目新聞》報道，機上乘客劉先生表示，上午11時47分，飛機落地進位時，機頭就略過登機橋，隨後機艙內聽到有碰撞聲，飛機左側撞上登機橋。延誤了半個多小時後，所有乘客從另一側下飛機，最後收到航空公司給予的300元人民幣補償。

機上乘客發文。（微博@隨風漂漂兒）

機艙內顯示屏顯示，飛機左側撞擊了廊橋。（微博@隨風漂漂兒）

據東方航空官方訂票軟件顯示，MU5406航班5月2日上午9時19分從成都雙流T2起飛，11時33分在上海虹橋T2落地，執飛機型為空中巴士359寬體客機，機齡4年半。飛常準專業版顯示，該飛機機號為B-324M。

5月2日，東航通報指，一成都到上海的航班落地後，在緩速滑行靠近機位過程中，發生機械故障，機組立即按程序處置，最終飛機與廊橋發生局部碰擦。機上旅客安全，已有序下機。事件具體原因正在調查中，對事件深感抱歉。

五一假期首日 東航飛曼谷航班起飛後故障 折返上海浦東機場維修

5月1日，東方航空也有航班發生一宗機械故障事故，一架原定從上海浦東飛往泰國曼谷的航班，在起飛不到一小時後，因機械故障折返上海浦東國際機場。