杭州醫療AI企業德適生物香港上市　助推精準中國醫療智能化轉型

隨着人工智能（AI）技術加速滲透醫療領域，中國醫學影像診斷正迎來智能化變革。專注於 AI 醫學影像研發的杭州德適生物科技股份有限公司（股份代號：02526.HK），3月30日正式在香港交易所主板掛牌上市。德適不僅是繼智譜、MiniMax 後第三家登陸港交所的AI大模型企業，更是首家依據《上市規則》第 18A 章上市的「醫學影像大模型第一股」。



德適在招股階段已備受市場矚目，香港公開發售部份錄得超過1073倍的超額認購，顯示出投資者對 AI 醫療賽道的濃厚興趣。上市首日表現強勁，股價開盤報219港元，較發售價99港元大幅上漲121%，公司總市值突破200億港元。

2016年，德適在杭州成立，憑藉自主研發的 iMedImage® 醫學影像基座模型，在中國染色體核型分析系統市場中位居首位。根據數據顯示，2024 年德適在該領域的市場份額已達 30.6%。

杭州醫療AI企業德適生物香港上市。

目前，中國AI醫療影像的滲透率仍不足5%，市場潛力巨大。德適創始人宋寧博士指出，公司目前已構建起涵蓋軟件、設備及耗材的全流程產品線，能提供全模態底層技術支持，尤其在技術壁壘極高的染色體檢測領域具有獨特優勢。

根據招股書披露，德適此次IPO募資淨額約7.2億港元。公司計劃將約49%的資金投入核心產品AI AutoVision®的研發與商業化，另有約20%將用於加強基座模型研發，其餘資金則用於國內外市場滲透及其他醫療器械開發。

展望未來，隨着精準醫療的需求增加，全球醫學影像檢測市場規模預計將在2035年達到1739億美元。德適表示，將以本次上市為契機，持續深耕醫學影像領域，利用AI技術提升檢測效率，助推國內外醫療診斷的智能化發展。