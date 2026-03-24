遭前男友偷去900克黃金　浙江女一時心軟放過　3年後忍無可忍報警

近日，浙江諸暨市公安局城東派出所接到轄區群眾徐女士報警，稱其藏於家中的黃金首飾被盜，價值40多萬元（人民幣，下同）。



據徐女士描述，2022年，她通過微信「搖一搖」與小幾歲的蔣某相識，很快發展為戀人。一年後，兩人分手。2023年，徐女士發現家中秘密儲藏的900克黃金全部被盜。因為藏黃金的位置只告訴過蔣某，她便氣沖沖地前去質問。蔣某當場承認盜竊行為，並承諾三年內賠償50萬元，多次懇求徐女士不要報警，徐女士一時心軟應允。

浙江女被盜900克黃金心軟瞞報三年▼▼▼

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隨後三年間，蔣某僅支付了5萬元，便開始百般推諉。徐女士忍無可忍，最終選擇報警求助。

經查，蔣某因深陷網貸壓力、手頭拮据，在一次偶然機會發現徐女士藏有大量黃金後心生貪念，分多次將黃金首飾盜走並變賣。所得錢款很快被用於償還網貸及個人揮霍，不僅債務未清，反而越陷越深。隨着近年來金價持續走高，這批黃金的實際價值已遠超當年，蔣某當初承諾的50萬元賠償如今已無力兑現。

目前，蔣某因涉嫌盜竊罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：網絡交友需謹慎，切勿輕易向他人透露個人財物訊息。家中儘量不要存放大量現金及貴重物品，如確需存放，請選擇隱蔽安全位置。一旦發現被盜，請及時報警求助。

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