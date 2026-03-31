國足友賽0：2不敵喀麥隆　征澳洲四角賽取1勝1負

周二（31日）在澳洲進行的一場國際足協系列賽中，中國以0：2不敵非洲勁旅喀麥隆，在本站系列賽中取得一勝一負。



上一場比賽，面對美加墨世界盃參賽球隊庫拉索，國足拿出了令人眼前一亮的表現，最終以2：0完勝對手。本場比賽的對手喀麥隆素有「非洲雄獅」之稱，史上曾8次打進世界盃決賽周，包括四年前的卡塔爾世界盃。目前，喀麥隆世界排名第44位，不僅遠高於國足，也高於國足的上一場對手庫拉索。不過，喀麥隆在美加墨世界盃非洲區外圍賽中意外「翻車」，未能打進美加墨世界盃決賽周。此次系列賽，效力於曼聯的球星麥比奧莫（Bryan Mbeumo）和被曼聯外借的門將奧拿拿（Andre Onana）並未隨喀麥隆隊參賽。

喀麥隆隊世界排名第44位，曼聯球星麥比奧莫與知名門將奧拿拿並未隨喀麥隆隊參賽。（Getty images）

比賽開場後，國足進入狀態較慢，開場僅3分鐘就被喀麥隆打出快攻先失一球。比賽9分鐘，喀麥隆獲得角球機會，國足後防線在禁區內盯人不緊，被喀麥隆再入一球。

此後，逐漸穩住陣腳的國足數次打出傳接配合，在喀麥隆門前同樣製造出險情，可惜未能改寫比分。上半場比賽，國足暫時以0：2落後。

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下半場比賽，國足一開場就連換四人，拜合拉木、林良銘、劉洋、黃嘉輝替補登場，試圖改變場上局面。國足的人員調整很快收到效果，第46分鐘，拜合拉木頭球二傳，林良銘接球后突入對方禁區，可惜最終射門偏出。

此後，國足仍然有改寫比分的機會，不過林良銘、王鈺棟、拜合拉木先後攻入對方禁區均無功而返。最終，國足為上半場的立足未穩付出了代價，以0：2不敵喀麥隆。

國足今場先發較上場只做出了兩處人員調動，但邵佳一本場排出的是5-4-1陣型。（Getty images）

縱觀本站系列賽，國足面對世界排名高於自己的兩個對手表現依然可圈可點。不僅隊員們得到了寶貴的實戰鍛鍊，更重要的是通過本站系列賽，獲得了少有的與其它大洲對手過招的機會，為國足以後面對不同風格的對手提供了寶貴經驗。

新上任的國足主教練邵佳一，也通過本站系列賽，大致確定了未來一段時期的人員框架和技戰術打法。

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