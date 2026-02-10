高德打車遭約談　督促加強網約車平台監管　降低抽成保障司機收入

據《人民網》報道，近日，內地交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對「高德打車」進行約談。指出高德打車對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題，並要求高德打車採取針對性措施，確保全面整改到位，切實維護司機群體合法權益。



高德打車為高德地圖的功能之一，集合多家網約車企業，包括的士、曹操出行、T3出行、飛嘀打車、神州專車等平台。

約談要求，高德打車強化對合作網約車平台的監督管理。督促合作平台企業保持經營策略相對穩定，加強價格、收入異常波動等監測預警。認真落實降抽成(收費)公開承諾，保障司機合理收入。加強對接入網約車平台、車輛和司機的審核管理，持續提升合規化水平。加強訂單溯源監測管理，防止訂單層層轉賣、層層抽成。暢通訴求表達渠道，快速響應處置司機反映的各類訴求和問題。依法落實首問負責和先行賠付責任。加強交通安全管理，教育引導從業人員安全守法駕車。提高司機安全駕駛和應急處置能力，全力做好春運安全生產和服務保障工作。

高德打車表示，將嚴格落實約談要求，汲取教訓，補齊短板，舉一反三，全面整改，進一步增強風險意識，切實履行企業責任，依法合規經營，及時化解矛盾問題，維護公平競爭市場秩序，保障司機群體合法權益。

據此前報道，內地網約車行業競爭持續升溫。中國新就業形態研究中心於2025年9月發布的「城市出行的就業韌性：網約車司機就業圖景與職業表現」報告顯示，截至2024年10月，全國已核發網約車駕駛員證達748.3萬本，較2020年增加159%，但月均訂單量僅增長約38.3%，多家平台因此陷入互相壓價競爭。

該研究調查內地13個省市超過5400名網約車司機，結果顯示司機平均年齡約40歲，月均收入為7623元（人民幣），在6類藍領職業中位列第2。