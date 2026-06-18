21歲內地男常年熬夜惹父母不滿　遭｢特訓學校｣強綁跨省禁錮8天

內地一名21歲男子稱自己因經常熬夜，竟被親生父母密謀送至一所特訓學校，遭到非法拘禁。該學校人員跨省用暴力手段，將他強行送到重慶一所特訓學校「管理」。男子被禁錮8天才獲得自由，事後他以該校涉嫌非法拘禁為由向警方報案。



梁先生被學校人員暴力帶走，致其右腿小腿受傷、手腕擦傷。（中國新聞周刊）

據《中國新聞周刊》報道，梁先生今年21歲，在貴州畢節市經營一家板材店及一家瓷磚店。5月21日，三名陌生人突然闖入其店內，自稱是「網安部門」執法人員，指他涉嫌信息泄露，須前往重慶接受調查。

梁先生被對方強行塞進客貨車，過程中他雙手被繩索反綁，身體多處受傷，手腕被繩子勒得血肉模糊。最後梁先生被送往重慶市永川區華繡中等專業學校，被限制人身自由，與外界徹底斷絕聯絡。

涉事機構。（紅星新聞）

父母不滿兒子凌晨兩點睡 斥資3萬委託機構戒熬夜

被送入重慶這間學校後，梁先生才知道這場「綁架」竟是親生父母一手策劃，目的只是為了讓他改掉熬夜的習慣。梁先生透露，父母作息規律，每晚十時入睡、凌晨一時常會起夜，所以當父母看見他熬夜便非常不滿。

據梁先生提供的服務協議顯示，他父母與重慶尚澤教育諮詢有限公司簽署合約，費用高達3萬元人民幣，期限為6個月年，主要是希望讓梁先生戒掉熬夜的習慣。

梁先生父母與涉事機構簽署合約，費用高達3萬元人民幣。（中國新聞周刊）

被扣8天堅拒妥協 校方逼簽「諒解協議」

梁先生指，他在被禁錮期間經常公開表示不會「善罷罷休」，甚至說如果出去了要發帖報警，見到梁先生態度如此強硬，學校領導才找他談話，表示「學校確實不適合他」。

5月30日上午，在被扣留8天後，梁先生簽署一份諒解協議後就被獲准離開，協議寫明是受到梁先生父母委託才將他「接」到學校，雙方因過程中產生摩擦，梁先生予以諒解並承諾不追究校方責任，同時不得在網上發表損害校譽的言論。

梁先生以涉嫌非法拘禁為由向警方報案。（羊城晚報）

梁母：沒想到兒子會被暴力帶走

梁先生母親指，她和丈夫曾前往學校實地考察，校方當時保證絕不打人。她以為學校會好好溝通，讓兒子自願和他們走，但沒想到會訴諸暴力。目前，校方已退還3萬元服務合同款。

6月10日，梁先生以涉嫌非法拘禁為由向警方報案，貴州省畢節市公安局七星關分局梨樹派出所受理此案，目前案件尚未正式立案。對此，重慶尚澤教育諮詢有限公司表示，會配合警方調查，但指梁先生說的情況有些地方不屬實，目前不便透露。