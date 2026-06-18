外賣驚現「人血燒賣」　杭州食客急吞傳染病阻斷藥　市監介入調查

浙江杭州有網民反映，近日在外賣平台上購買一份燒賣，但吃到一半才驚覺燒賣底部沾滿大量血跡。事後他與商家客服對質，對方坦承是自己的血但拒絕驗血，他只能報警並到醫院檢查並服用傳染病阻斷藥自保。

6月16日，拱墅區市場監管部門介入調查，證實是有店員「切傷手」滴血而不自知，目前涉事店員已提交健康報告，雙方達成和解。



《極目新聞》報道，6月13日，該網民通過外賣平台，以22.8元（人民幣，下同）購入一份早餐，吃了幾個燒賣後，發現剩餘的燒賣底部有大量血跡。他與商家客服對質，對方承認是自己的血液，但拒絕進行傳染病檢查。

燒賣底部有大量血跡。（微博@科技遊戲君）

網民報警後前往醫院檢查身體，並服用傳染病阻斷藥。該網民稱，涉事門店僅上述客服手上有傷口。網傳消息稱，涉事商家為西湖文化廣場某小吃店。

拱墅區市場監管部門工作人員稱，6月15日，確實有消費者反映，6月13日在上述小吃店購買的外賣中吃出血液。工作人員到門店現場調查，發現是店員的手被割傷後，有血滴落食物內，店員沒有注意到。市監部門已聯繫當事顧客，該店員的檢測報告和健康證均已提供給顧客，雙方已達成和解。