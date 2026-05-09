吳慷仁被網民質疑「搞台獨」親自否認　網民揭他曾自稱「安徽人」

台灣演員吳慷仁近年進軍大陸演藝圈。5月7日，吳慷仁在微博發帖，有網民在評論區提問「他不是搞台獨嗎？」，吳慷仁回覆「不是，別擔心」，獲得千人按讚，相關話題迅速衝上微博熱搜，引發網民熱烈討論。



有人質疑台獨 吳慷仁親自回覆否認

有網民在評論區提問「他不是搞台獨嗎？」，吳慷仁回覆「不是，別擔心」。（微博）

綜合《聯合早報》、台媒《鏡周刊》報道，吳慷仁於5月7日在微博發佈幾張照片，並配文：「上上下下的重慶，人跟人的距離近一點，麻辣火鍋的溫度，紅唇跳動，熱淚盈眶。如果我住重慶…永遠用不到開塞露。」

隨後，一個名為「冬流夏不竭」的賬號評論「他不是搞台獨嗎？」，吳慷仁親自回覆該條評論「不是，別擔心」，獲得超1600人支持。有粉絲憤怒回覆「少給人家扣帽子。」

「吳慷仁回應立場問題」一度登上微博熱搜，目前仍是熱門話題。（網絡圖片）

「吳慷仁回應立場問題」一度登上微博熱搜，目前仍是熱門話題。

早年多次公開表達立場 曾說「是安徽人」「我們是一家人」

有網民翻出吳慷仁過往在微博上的發言，發現其早在2018年就曾多次公開表達立場。他曾在微博寫道：「我想先回老家安徽走走，我是安徽人」，之後又在與粉絲互動式提到「我們是一家人」、「本是同根生」等。

吳慷仁曾在微博寫道：「我想先回老家安徽走走，我是安徽人」。（微博）

2018年12月13日國家公祭日時，有網民留言希望他能對曆史議題發聲，吳慷仁回應「我不是獨獨」。（微博）

此外，2018年12月13日國家公祭日時，有網民留言希望他能對歷史議題發聲，吳慷仁回應「我不是獨獨」，表示戰爭對中國人帶來的沉重傷痛，認為這是值得反思的一天。除了公開發言，吳慷仁也曾按讚「祖國生日快樂」等貼文。

進軍大陸演藝圈要「演」立場？

不過，也有大陸網民認為，他近年積極進軍大陸市場，「他需要吃內地飯，演一下誰不會演，畢竟演技那麼好」。亦有人提及他過去在台灣太陽花學運期間參與靜坐一事，有網民稱「他對媒體公開表示，在台灣演戲發展足夠了，不稀罕來大陸掙錢」，隨後，吳慷仁粉絲回應此為斷章取義。

2023年，吳慷仁以電影《富都青年》獲得第60屆金馬獎最佳男主角獎。（翻攝/吳慷仁FB）

公開資料顯示，吳慷仁曾出演《愛在旭日升起時》、《麻醉風暴》、《一把青》、《模仿犯》等，2023年以電影《富都青年》獲得第60屆金馬獎最佳男主角獎。2024年，吳慷仁與大陸經紀公司「壹心娛樂」簽約，赴陸發展演藝事業。