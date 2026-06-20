二十四節氣｜夏至6大禁忌＋九五至尊借日旺運法　不宜穿紅色衣物

6月21日是夏至，命理專家小孟老師列出夏至的「6大禁忌」。



此外，小孟老師也分享夏至的開財運方法，只要準備95元（硬幣），選擇11時至13時，拿碗把錢幣放入，在有陽光的地方靜置10分鐘，攜帶9至10天後存進銀行，即代表招財。

夏至天氣炎熱，命理師指易有無明怒火發生，如與人結怨恐惹官司。（示意圖，Valeria Kodra/Unsplash）

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小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文分享夏至的6大禁忌，如下：

1. 禁剃頭：

民間相傳夏至當日剃頭之後天氣炎熱，太陽照射太強容易引發頭暈導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重還會破運衰事較多。

2. 到炎熱地區：

夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如：操場、空曠地，以免太陽太大引起身體不適。

3. 忌詛咒罵人：

夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨導致官司事非變多。

夏至天氣炎熱，宜避開操場等空曠地方。（示意圖，pexels）

4. 忌溫差大：

夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。

5. 忌喝冰水與冰品：

夏至天氣炎熱不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。

6. 夏至忌紅：

夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩躁，其他人看你過紅也容易對你發火。

另外，小孟老師也分享夏至開財運方法「借日旺運法」，建議選擇在中午11時至13時，拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表九五至尊，然後再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣再隨身攜帶9-10天後再存入銀行就能讓財運大旺。

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