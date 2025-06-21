夏至｜應節要食麵！「6大養生習俗」忌吃太甜、瓜果過量傷脾胃

今日（6月21日）就是「夏至」，是一年之中白天最長的日子，上午10點43分開始炎夏正式登場，台灣命理師楊登嵙提醒，4生肖需要注意健康問題，另外，夏至陽氣最旺，也是開運養生重要的轉折點，夏至禁忌和習俗也一次帶你了解。



楊登嵙說明，節氣「夏至」是陰陽轉化的重要節點，也是開運養生的關鍵期。順應天時改變作息與飲食能強健體魄，更有助轉運避凶。民間有「冬至吃湯圓、夏至吃麵」習俗，楊登嵙也提到「夏至一陰生」，意指雖然表面陽氣極盛，但陰氣也悄悄滋長，因此養生要以「養陰、養心」為主。傳統上這天吃麵食以應節，使用食材則多以退火解熱的當令蔬果，如苦瓜、白蘿蔔、小白菜等。

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此外，今年夏至，生肖鼠、牛、蛇、羊需特別留意心血管與腸胃健康，高溫易誘發中暑或血壓波動，若需出差或旅行，更要留意飲食衛生與安全，避免樂極生悲。此外，夏至開運養生方面，楊登嵙分享6大面向需要注意：

1. 夏至開運飲食：清熱補水

氣溫高、胃口差，飲食應以清淡避免過度甜膩。綠豆湯是夏日消暑良方，可加蜂蜜解毒退火，但體質虛寒者勿過量。冷飲瓜果也要適量，以免傷脾胃。另外，每日補充足夠白開水，可預防中暑。

2. 夏至開運衣著：穿淺色棉麻衣

應避免穿牛仔、深色厚重衣物，改穿淺色、透氣的棉麻材質。外出也要做好防曬，使用遮陽帽、太陽傘、防曬乳，減少紫外線傷害，也保護皮膚老化與癌變。

3. 夏至開運起居：忌貪涼整夜吹冷氣

夜晚冷氣不宜開太冷，室內外溫差過大造成頭痛、關節痛或腹瀉等。特別是兒童與長者體質較弱者，更需留意夜間保暖，睡眠時避免直接吹風。

4. 夏至開運作息：順應節氣作息

夏至後白天長、陽氣盛，建議健康者可晚睡早起，但年長者與體弱者仍早睡早起較佳。另外，白天可以午休小憩，有助養陰養心、恢復精神；同時保持規律生活，避免過勞耗氣。

5. 夏至開運活動：清晨運動最好

運動宜安排在清晨或傍晚涼爽時段，選擇通風良好、公園水邊等地。運動後大量流汗可補充淡鹽水或綠豆湯，不宜立即飲用冰水，避免腸胃不適。

6. 夏至開運情緒：靜心為本

夏季心火旺，宜養心靜氣。可聽輕音樂或練習深呼吸，減緩焦躁、安定心神。保持心境平和，才能真正「心靜自然涼」，不被外在酷熱影響情緒與健康。

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